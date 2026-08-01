01.08.2026 06:51 Sechs Tipps für den perfekten Samstag in Dresden und Umgebung

Das sonnige Wetter eignet sich perfekt für einen Ausflug. Mit diesen sechs Tipps wird Euer Samstag garantiert nicht langweilig.

Von Antje Ullrich, Janina Rößler

Dresden - Der Wettergott meint es am Wochenende gut mit uns. Also nichts wie raus! Denn in ganz Sachsen locken zahlreiche Feste und Open-Air-Veranstaltungen. TAG24 weiß, wo wann was in Dresden und Umgebung los ist.

Badfest

Dresden - Das Stauseebad Cossebaude feiert am Samstag seinen 90. Geburtstag mit einem rauschenden Badfest und öffnet dafür sogar bis 21 Uhr. Ab 11 Uhr stehen Sport‑, Spiel- und Spaßwettkämpfe, eine See-Safari mit SUP-Boards (13-17 Uhr), ein großes Spendenschwimmen (13-15 Uhr) und die Neptuntaufe (16 Uhr) auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr gibt's dann Disco mit DJ Hörnchen am Lagerfeuer. Eintritt: 6 Euro, Kinder 3,50 Euro. Kinder erhalten zudem einen 2,50-Euro-Wertgutschein. Infos: dresdner-baeder.de/veranstaltungen/neptunfest/

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Das Stauseebad Cossebaude lädt zum Badfest. © Norbert Neumann

Dirty Dancing Nacht in der Saloppe

Dresden - Die Sommerwirtschaft Saloppe lädt zur großen Dirty-Dancing-Nacht ein! Dabei dürfen natürlich Hebefiguren, Wassermelonen und ein echtes Johnny-und-Baby-Feeling nicht fehlen. Stündlich wird der Klassiker "The Time of My Life" gespielt - Mitsingen und Tanzen sind dabei ausdrücklich erlaubt. Los geht's um 21 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 8 Euro, an der Abendkasse für 9 Euro. Alle Infos: vorverkauf.waterloo-produktion.de

Am Samstag findet die große "Dirty Dancing"-Nacht in der Saloppe statt. © Norbert Neumann

Hofnacht

Pirna - Zum 23. Mal lädt die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna am Samstag ab 18 Uhr zur Pirnaer Hofnacht ein, an der verschiedene Höfe und Lokalitäten teilnehmen. Im Mittelpunkt stehen handgemachte Musik, stimmungsvolle Dekoration und Genuss. In der StadtBibliothek wird zudem zwischen 17 und 23 Uhr wieder gespielt, unter anderem gibt's auch Outdoorspiele aus der "Bibliothek der Dinge". Der Eintritt ist frei. Infos: pirna.de/pirna-erleben/veranstaltungen/

Die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna lädt zum Hoffest. © Marko Förster

360°-Panorama "GREAT BARRIER REEF"

Dresden - Wer sich von der Unterwasserwelt verzaubern lassen möchte, sollte dem Panometer Dresden einen Besuch abstatten. In dem Rundgebäude können Besucher die atemberaubenden Bilder auf Bildschirmen mit einer Höhe von 27 Metern und einem Umfang von 106 Metern bewundern. Der Künstler Yadegar Asisi erschuf mit der Ausstellung "GREAT BARRIER REEF" einen besonderen Einblick in das größte Korallenriff der Welt. Tickets gibt es für 16 Euro, ermäßigt für 14 Euro. Kinder zahlen nur 8 Euro. Geöffnet hat das Panorama von 10 bis 18 Uhr. Alle Infos: panometer-dresden.de

Im Panometer Dresden können Besucher in den Kosmos des größten Korallenriffs der Welt eintauchen. © Eric Münch

Flohmarkt mit Japanfestival

Dresden - Am Wochenende (Sa.: 9-16 Uhr, So.: 9-15 Uhr) findet auf dem Parkplatz hinter dem Haus der Presse wieder der traditionelle Kunst-, Antik- und Trödelmarkt statt und hat gleich noch das Japanfestival mit Kreativmarkt im Gepäck. Highlights sind K-Pop-Workshops und Showcases sowie der beliebte Cosplay-Wettbewerb (Sa.: 14 Uhr). Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Infos: djg-dresden.de

Am Wochenende findet das 9. Japanfestival in Dresden statt. © Kaigai Idol Sunny

Lateinamerikas Folklore

Dresden - Zum dritten Mal lässt von 10 bis 22 Uhr das Festival Folclórico in und an der Trinitatis-Jugendkirche in Dresden-Johannstadt lateinamerikanische Rhythmen erklingen. Insgesamt präsentieren sich elf Länder Lateinamerikas mit Kunst, Live-Musik, Darbietungen, bunten Trachten, Kostümen und Maskerade. Für die Kleinsten gibt es außerdem eine Hüpfburg, Minidisko und Kinderschminken. Infos: johannstadt.de/events/3-festival-folclorico-in-der-johannstadt/