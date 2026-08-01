Sechs Tipps für den perfekten Samstag in Dresden und Umgebung
Dresden - Der Wettergott meint es am Wochenende gut mit uns. Also nichts wie raus! Denn in ganz Sachsen locken zahlreiche Feste und Open-Air-Veranstaltungen. TAG24 weiß, wo wann was in Dresden und Umgebung los ist.
Badfest
Dresden - Das Stauseebad Cossebaude feiert am Samstag seinen 90. Geburtstag mit einem rauschenden Badfest und öffnet dafür sogar bis 21 Uhr.
Ab 11 Uhr stehen Sport‑, Spiel- und Spaßwettkämpfe, eine See-Safari mit SUP-Boards (13-17 Uhr), ein großes Spendenschwimmen (13-15 Uhr) und die Neptuntaufe (16 Uhr) auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr gibt's dann Disco mit DJ Hörnchen am Lagerfeuer.
Eintritt: 6 Euro, Kinder 3,50 Euro. Kinder erhalten zudem einen 2,50-Euro-Wertgutschein. Infos: dresdner-baeder.de/veranstaltungen/neptunfest/
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Dirty Dancing Nacht in der Saloppe
Dresden - Die Sommerwirtschaft Saloppe lädt zur großen Dirty-Dancing-Nacht ein! Dabei dürfen natürlich Hebefiguren, Wassermelonen und ein echtes Johnny-und-Baby-Feeling nicht fehlen.
Stündlich wird der Klassiker "The Time of My Life" gespielt - Mitsingen und Tanzen sind dabei ausdrücklich erlaubt.
Los geht's um 21 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 8 Euro, an der Abendkasse für 9 Euro. Alle Infos: vorverkauf.waterloo-produktion.de
Hofnacht
Pirna - Zum 23. Mal lädt die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna am Samstag ab 18 Uhr zur Pirnaer Hofnacht ein, an der verschiedene Höfe und Lokalitäten teilnehmen.
Im Mittelpunkt stehen handgemachte Musik, stimmungsvolle Dekoration und Genuss. In der StadtBibliothek wird zudem zwischen 17 und 23 Uhr wieder gespielt, unter anderem gibt's auch Outdoorspiele aus der "Bibliothek der Dinge".
Der Eintritt ist frei. Infos: pirna.de/pirna-erleben/veranstaltungen/
360°-Panorama "GREAT BARRIER REEF"
Dresden - Wer sich von der Unterwasserwelt verzaubern lassen möchte, sollte dem Panometer Dresden einen Besuch abstatten.
In dem Rundgebäude können Besucher die atemberaubenden Bilder auf Bildschirmen mit einer Höhe von 27 Metern und einem Umfang von 106 Metern bewundern. Der Künstler Yadegar Asisi erschuf mit der Ausstellung "GREAT BARRIER REEF" einen besonderen Einblick in das größte Korallenriff der Welt.
Tickets gibt es für 16 Euro, ermäßigt für 14 Euro. Kinder zahlen nur 8 Euro. Geöffnet hat das Panorama von 10 bis 18 Uhr. Alle Infos: panometer-dresden.de
Flohmarkt mit Japanfestival
Dresden - Am Wochenende (Sa.: 9-16 Uhr, So.: 9-15 Uhr) findet auf dem Parkplatz hinter dem Haus der Presse wieder der traditionelle Kunst-, Antik- und Trödelmarkt statt und hat gleich noch das Japanfestival mit Kreativmarkt im Gepäck.
Highlights sind K-Pop-Workshops und Showcases sowie der beliebte Cosplay-Wettbewerb (Sa.: 14 Uhr). Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.
Infos: djg-dresden.de
Lateinamerikas Folklore
Dresden - Zum dritten Mal lässt von 10 bis 22 Uhr das Festival Folclórico in und an der Trinitatis-Jugendkirche in Dresden-Johannstadt lateinamerikanische Rhythmen erklingen.
Insgesamt präsentieren sich elf Länder Lateinamerikas mit Kunst, Live-Musik, Darbietungen, bunten Trachten, Kostümen und Maskerade.
Für die Kleinsten gibt es außerdem eine Hüpfburg, Minidisko und Kinderschminken. Infos: johannstadt.de/events/3-festival-folclorico-in-der-johannstadt/
Ob beim Badfest, in der Saloppe oder beim Japanfestival - mit diesen Tipps wird der Samstag garantiert nicht langweilig. TAG24 wünscht Euch viel Spaß und ein schönes Wochenende!
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann, Marko Förster, Eric Münch