500 Besucher begeistert: Überraschender Klamottentausch bei "Moments"-Premiere
Dresden - Beeindruckt weit über den Moment hinaus: Die Dinnershow "Moments" feierte Freitagnacht eine umjubelte Premiere und darf sich als ungekrönte Königin der Stadt fühlen.
Ihre Kronjuwelen: ein perfektes Zusammenspiel von preisgekrönter Artistik, Musik und Menü, von Unterhaltung und Service. Ein Glanzstück von Veranstalter Mirco Meinel (53) im Chapiteau der Träume neben den Ostra-Studios.
Über 500 Gäste hielten bei den Hand-Voltigen und Seilsprüngen der mongolischen "Troupe Nagi" ebenso den Atem an wie bei den bis unters Zeltdach reichenden Rola-Rola-Balancen von Les Sandros.
Das Duo "Korotin & Makiyew" verzauberte mit kraftvoller Hand-zu-Hand-Akrobatik, Alexandra Malter (28) mit einer Weltklasse-Hula-Hoop-Nummer.
Seit Jahren wollte sie Regisseur Guido Gentzel (48) nach Dresden holen, nun hat es endlich geklappt: Das 1997 gegründete Jonglage-Duo Strahlemann und Söhne brillierte mit der von ihnen erfundenen, oft kopierten Nummer.
Die beiden Herren tauschen während der Jonglage mit Keulen ihre Klamotten - Jackett, Krawatte, Weste, Hemd, Hosen und Schuhe wechseln den Träger. Das Publikum war begeistert.
Zahlreiche bekannte Gäste waren da
Unter den Gästen: Rockröhre Petra Zieger (66), OB Dirk Hilbert (54, FDP) mit Sohn, die MDR-Moderatoren René Kindermann (50), Anja Petzold (55) und Viktoria Herrmann (56), VOX-Brautmoden-Profi Uwe Herrmann (63), Schauspieler Wolfgang Stumph (79), Boxer Arthur Abraham (54), Entertainer Wolfgang Lippert (73). Ex-Playmate Gitta Saxx (60) legte nach der Show am DJ-Pult auf.
Die Dinnershow ist bis 18. Januar zu erleben. Tickets: moments-dinnershow.de
60 XXL-Kugeln und 50 Leuchter
Hinter dem Erfolg von "Moments" steht eine beeindruckende "Materialschlacht": Aufbau und Einrichtung dauerten fünf Wochen. Für Bühne und Emporen wurden 250 Bühnenplatten verlegt, für Licht und Ton 200 Meter Traversen montiert, vier Kilometer Strom- und Datenkabel gezogen, 700 Laufmeter Bühnenmolton gehangen. Auch installiert: elf Heizungen, 60 XXL-Kugeln, 30 Herrnhuter Sterne mit 310 LED-Kerzen.
Die Tische werden mit 200 Metern schwarzem Samt bedeckt, mit 100 Lampen, 50 Kränzen und 50 fünfarmigen Leuchtern bestückt.
Titelfoto: Thomas Türpe