500 Besucher begeistert: Überraschender Klamottentausch bei "Moments"-Premiere

Die Dinnershow "Moments" feierte Freitagnacht eine umjubelte Premiere. Über 500 Gäste genossen den Abend.

Von Katrin Koch

Dresden - Beeindruckt weit über den Moment hinaus: Die Dinnershow "Moments" feierte Freitagnacht eine umjubelte Premiere und darf sich als ungekrönte Königin der Stadt fühlen.



In Pyramidenformation springen die mongolischen Artisten über ein Seil. © Thomas Türpe Ihre Kronjuwelen: ein perfektes Zusammenspiel von preisgekrönter Artistik, Musik und Menü, von Unterhaltung und Service. Ein Glanzstück von Veranstalter Mirco Meinel (53) im Chapiteau der Träume neben den Ostra-Studios. Über 500 Gäste hielten bei den Hand-Voltigen und Seilsprüngen der mongolischen "Troupe Nagi" ebenso den Atem an wie bei den bis unters Zeltdach reichenden Rola-Rola-Balancen von Les Sandros. Das Duo "Korotin & Makiyew" verzauberte mit kraftvoller Hand-zu-Hand-Akrobatik, Alexandra Malter (28) mit einer Weltklasse-Hula-Hoop-Nummer.

Der Portugiese Les Sandros balanciert in schwindelerregender Höhe auf Rollen. © Thomas Türpe

Die "La Bouche Showgirls" traten auch schon im Pariser "Moulin Rouge" auf. © Thomas Türpe

Seit Jahren wollte sie Regisseur Guido Gentzel (48) nach Dresden holen, nun hat es endlich geklappt: Das 1997 gegründete Jonglage-Duo Strahlemann und Söhne brillierte mit der von ihnen erfundenen, oft kopierten Nummer. Die beiden Herren tauschen während der Jonglage mit Keulen ihre Klamotten - Jackett, Krawatte, Weste, Hemd, Hosen und Schuhe wechseln den Träger. Das Publikum war begeistert.

Zahlreiche bekannte Gäste waren da

Nur selten zu sehen: Yulia & Oleg Zarubin balancierten über eine Flaschen-Reihe - Yulia sogar auf Zehenspitzen. © Thomas Türpe Unter den Gästen: Rockröhre Petra Zieger (66), OB Dirk Hilbert (54, FDP) mit Sohn, die MDR-Moderatoren René Kindermann (50), Anja Petzold (55) und Viktoria Herrmann (56), VOX-Brautmoden-Profi Uwe Herrmann (63), Schauspieler Wolfgang Stumph (79), Boxer Arthur Abraham (54), Entertainer Wolfgang Lippert (73). Ex-Playmate Gitta Saxx (60) legte nach der Show am DJ-Pult auf. Die Dinnershow ist bis 18. Januar zu erleben. Tickets: moments-dinnershow.de

60 XXL-Kugeln und 50 Leuchter

Christian Saß (37) leitet die Show-Produktion. © Eric Münch