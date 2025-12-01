500 Besucher begeistert: Überraschender Klamottentausch bei "Moments"-Premiere

Die Dinnershow "Moments" feierte Freitagnacht eine umjubelte Premiere. Über 500 Gäste genossen den Abend.

Von Katrin Koch

Dresden - Beeindruckt weit über den Moment hinaus: Die Dinnershow "Moments" feierte Freitagnacht eine umjubelte Premiere und darf sich als ungekrönte Königin der Stadt fühlen.

In Pyramidenformation springen die mongolischen Artisten über ein Seil.
In Pyramidenformation springen die mongolischen Artisten über ein Seil.  © Thomas Türpe

Ihre Kronjuwelen: ein perfektes Zusammenspiel von preisgekrönter Artistik, Musik und Menü, von Unterhaltung und Service. Ein Glanzstück von Veranstalter Mirco Meinel (53) im Chapiteau der Träume neben den Ostra-Studios.

Über 500 Gäste hielten bei den Hand-Voltigen und Seilsprüngen der mongolischen "Troupe Nagi" ebenso den Atem an wie bei den bis unters Zeltdach reichenden Rola-Rola-Balancen von Les Sandros.

Das Duo "Korotin & Makiyew" verzauberte mit kraftvoller Hand-zu-Hand-Akrobatik, Alexandra Malter (28) mit einer Weltklasse-Hula-Hoop-Nummer.

Der Portugiese Les Sandros balanciert in schwindelerregender Höhe auf Rollen.
Der Portugiese Les Sandros balanciert in schwindelerregender Höhe auf Rollen.  © Thomas Türpe
Die "La Bouche Showgirls" traten auch schon im Pariser "Moulin Rouge" auf.
Die "La Bouche Showgirls" traten auch schon im Pariser "Moulin Rouge" auf.  © Thomas Türpe

Seit Jahren wollte sie Regisseur Guido Gentzel (48) nach Dresden holen, nun hat es endlich geklappt: Das 1997 gegründete Jonglage-Duo Strahlemann und Söhne brillierte mit der von ihnen erfundenen, oft kopierten Nummer.

Die beiden Herren tauschen während der Jonglage mit Keulen ihre Klamotten - Jackett, Krawatte, Weste, Hemd, Hosen und Schuhe wechseln den Träger. Das Publikum war begeistert.

Zahlreiche bekannte Gäste waren da

Nur selten zu sehen: Yulia &amp; Oleg Zarubin balancierten über eine Flaschen-Reihe - Yulia sogar auf Zehenspitzen.
Nur selten zu sehen: Yulia & Oleg Zarubin balancierten über eine Flaschen-Reihe - Yulia sogar auf Zehenspitzen.  © Thomas Türpe

Unter den Gästen: Rockröhre Petra Zieger (66), OB Dirk Hilbert (54, FDP) mit Sohn, die MDR-Moderatoren René Kindermann (50), Anja Petzold (55) und Viktoria Herrmann (56), VOX-Brautmoden-Profi Uwe Herrmann (63), Schauspieler Wolfgang Stumph (79), Boxer Arthur Abraham (54), Entertainer Wolfgang Lippert (73). Ex-Playmate Gitta Saxx (60) legte nach der Show am DJ-Pult auf.

Die Dinnershow ist bis 18. Januar zu erleben. Tickets: moments-dinnershow.de

60 XXL-Kugeln und 50 Leuchter

Christian Saß (37) leitet die Show-Produktion.
Christian Saß (37) leitet die Show-Produktion.  © Eric Münch

Hinter dem Erfolg von "Moments" steht eine beeindruckende "Materialschlacht": Aufbau und Einrichtung dauerten fünf Wochen. Für Bühne und Emporen wurden 250 Bühnenplatten verlegt, für Licht und Ton 200 Meter Traversen montiert, vier Kilometer Strom- und Datenkabel gezogen, 700 Laufmeter Bühnenmolton gehangen. Auch installiert: elf Heizungen, 60 XXL-Kugeln, 30 Herrnhuter Sterne mit 310 LED-Kerzen.

Die Tische werden mit 200 Metern schwarzem Samt bedeckt, mit 100 Lampen, 50 Kränzen und 50 fünfarmigen Leuchtern bestückt.

Titelfoto: Thomas Türpe

