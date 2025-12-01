Geflügelte Mischwesen: "Weihnachten im Jägerhof" mit vielen schrägen Ideen

In der Adventszeit steht das Museum für Sächsische Volkskunst im Jägerhof ganz im Zeichen der Ausstellung "Weihnachten im Jägerhof".

Von Heiko Nemitz

Dresden - Kerzen, duftendes Tannengrün, traditioneller und kurioser Baumschmuck: In der Adventszeit steht das Museum für Sächsische Volkskunst im Jägerhof ganz im Zeichen der Ausstellung "Weihnachten im Jägerhof". Bis 4. Januar präsentieren Volkskünstlerinnen und -künstler ihr handwerkliches Können. Highlight: Im Special "Für immer zusammen" interpretiert der Künstler André Tempel die erzgebirgischen Lichterfiguren Engel und Bergmann völlig neu.

Die Objekte "Doppelter Espresso" (l.) und "Botschafterin des Lichtes" aus der Serie "Forever Together (Für immer zusammen") von André Tempel. © Eric Münch Im Zentrum stehen wie stets fantasievoll gestaltete Weihnachtsbäume. 26 Tannen sind es diesmal. "Alle sind in Deutschland gewachsen, rund die Hälfte davon in der Sächsischen Schweiz", sagt Ausstellungskuratorin Sylvia Ludwig. Teils präsentiere der Baumschmuck klassische Schöpfungen, teils sind es sehr ausgefallene Arbeiten. So habe etwa die Volkskünstlerin Ulrike Handwerker ihre im Halbrund geschnitzten Engel beim Patentamt angemeldet. Sigrid Bürger hat für ihren Baum kugelrunde Sterne aus weißem Kaffeefilter-Papier gebastelt, deren Strahlen sie erst über Bleistiftspitzen gedreht und dann vernäht hat. Besonders "herausfordernd" ist laut Ludwig der Baum von Matthias Buschmann: Der Künstler erzählt die Lebensgeschichte Casanovas mittels Origami-Objekten.

Ausstellungskuratorin Sylvia Ludwig präsentiert den "Casanova-Weihnachtsbaum". © Eric Münch

Der Canal Grande ist zu entdecken, der Doge und seine Räte, der Verführer selbst, sein Fluchthelfer oder die Bleikammern. 29 "Sterne" hängen am Baum, für die der Künstler 420 einzelne Elemente gefaltet und zusammengesteckt hat. Ein faszinierendes Such- und Ratespiel, bei dem jedoch fraglich bleibt, ob Besucher den Zusammenhang ohne weitere Erklärung überhaupt entschlüsseln oder gar erkennen können.

Schräg, witzig und überraschend