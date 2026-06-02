Ist schon wieder Weihnachten? Großes Stollen-Shooting mit Windbeuteln und Pralinen

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So sieht es beim Fotoshooting für das neue "Dresdner Christstollen"-Magazin des Stollenschutzverbandes aus.

Von Katrin Koch

Dresden - Draußen strahlender Sonnenschein und über 30 Grad. In der klimatisierten "King Suite" (240 Quadratmeter) dagegen duftet es nach Stollen, werden Christbaumkugeln aufgehängt. So sieht es beim Fotoshooting für das neue "Dresdner Christstollen"-Magazin des Stollenschutzverbandes aus.

Fotograf Tobias Ritz (39) rückt den "Pagen" Mats Ole Albrecht (31) vor dem Gepäckwagen voller Stollen ins rechte Licht.
Fotograf Tobias Ritz (39) rückt den "Pagen" Mats Ole Albrecht (31) vor dem Gepäckwagen voller Stollen ins rechte Licht.  © Eric Münch

Weil es in diesem Jahr unter dem Thema "Grand Hotel" steht, wurde im ersten Haus am Platze fotografiert - im Luxushotel Kempinski.

Der Dresdner Bäckermeister Marcel Hennig (35) brachte 17 Stollen mit: "Extra eine Woche vorab für die Kampagne gebacken."

Die Pillnitzer Konditormeisterin Kathrin Wippler (47) steuerte köstliche Pralinen und Mini-Windbeutel bei - aufgetürmt zu einem Weihnachtsbaum.

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TV-Florist Björn Kroner (45, WDR "Garten & lecker") arrangierte in der Suite weiße Orchideen, Pfingstrosen, Nelken, Chrysanthemen, Lilien & Co. mit gekonnter Hand zu opulenten Motiven für Fotograf Tobias Ritz (39).

"Der Stollen ist natürlich der Star des Shootings", so Schutzverbands-Chefin Karoline Marschallek (46). Deshalb wird er auf edles Porzellan mit handgemaltem Gold gebettet.

Aus rund 100 kleinen Windbeuteln stapelte Konditormeisterin Kathrin Wippler (47) einen "Tannenbaum".
Aus rund 100 kleinen Windbeuteln stapelte Konditormeisterin Kathrin Wippler (47) einen "Tannenbaum".  © 123RF/gorgev; Eric Münch; Steffen Füssel; Rainer Weisflog
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Stollenmagazin kommt im Oktober

TV-Florist Björn Kroner (45, l.) arrangiert die Blumen, Bäckermeister Marcel Hennig (35) den Stollen.
TV-Florist Björn Kroner (45, l.) arrangiert die Blumen, Bäckermeister Marcel Hennig (35) den Stollen.  © Eric Münch

Mal nicht auf Meissener, sondern auf Geschirr der italienischen Marke Pinto, das Kroner mitgebracht hat und vorsichtig auspackt. Immerhin kostet die Kaffeekanne 690 Euro, eine Tasse mit Untertasse 565 Euro.

In die Rolle des Hotel-Pagen schlüpft tjg.-Schauspieler Mats Ole Albrecht (31).

Als Gästin lässt sich eine unbekannte Schöne den Stollen auftafeln - ihr Gesicht wird in der Kampagne nicht zu sehen sein.

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"Die Fotos werden das neue Stollenmagazin illustrieren, das im Oktober mit 60.000 Exemplaren erscheint und auch an die Verbandsmitglieder verteilt wird", so Marschallek. "Außerdem nutzen wir die Fotos für Postkarten, Social Media und Plakate." Na dann kann's weihnachten!

Titelfoto: Eric Münch

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