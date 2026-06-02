Ist schon wieder Weihnachten? Großes Stollen-Shooting mit Windbeuteln und Pralinen

Dresden - Draußen strahlender Sonnenschein und über 30 Grad. In der klimatisierten "King Suite" (240 Quadratmeter) dagegen duftet es nach Stollen, werden Christbaumkugeln aufgehängt. So sieht es beim Fotoshooting für das neue " Dresdner Christstollen"-Magazin des Stollenschutzverbandes aus.

Fotograf Tobias Ritz (39) rückt den "Pagen" Mats Ole Albrecht (31) vor dem Gepäckwagen voller Stollen ins rechte Licht. © Eric Münch

Weil es in diesem Jahr unter dem Thema "Grand Hotel" steht, wurde im ersten Haus am Platze fotografiert - im Luxushotel Kempinski.

Der Dresdner Bäckermeister Marcel Hennig (35) brachte 17 Stollen mit: "Extra eine Woche vorab für die Kampagne gebacken."

Die Pillnitzer Konditormeisterin Kathrin Wippler (47) steuerte köstliche Pralinen und Mini-Windbeutel bei - aufgetürmt zu einem Weihnachtsbaum.

TV-Florist Björn Kroner (45, WDR "Garten & lecker") arrangierte in der Suite weiße Orchideen, Pfingstrosen, Nelken, Chrysanthemen, Lilien & Co. mit gekonnter Hand zu opulenten Motiven für Fotograf Tobias Ritz (39).

"Der Stollen ist natürlich der Star des Shootings", so Schutzverbands-Chefin Karoline Marschallek (46). Deshalb wird er auf edles Porzellan mit handgemaltem Gold gebettet.