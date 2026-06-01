Schauspieler Sebastian Nakajew gestorben
Dresden - Das Staatsschauspiel trauert um den Schauspieler Sebastian Nakajew, der am 21. Mai 2026 plötzlich verstorben sei, wie es heißt. Nakajew war von 2001 bis 2005 als Ensemblemitglied und Gast eng mit dem Haus verbunden.
Der 1976 in Eisenhüttenstadt geborene Nakajew studierte an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin.
Seine Theaterlaufbahn führte ihn über Engagements in Dresden und Oberhausen nach Stuttgart, an die Schaubühne Berlin, das Deutsche Nationaltheater Weimar und zuletzt ans Schauspiel Hannover.
Am Dresdner Staatsschauspiel war er in zahlreichen Produktionen zu sehen. Auch in Film und Fernsehen war Nakajew regelmäßig präsent.
"Sebastian Nakajew war ein großartiger Schauspieler, der in den Theatern in Dresden, Stuttgart, Berlin, Weimar und Hannover jede seiner Rollen zum Blühen brachte. Seine Leidenschaft, sein Engagement und sein empathischer Umgang machten ihn zu einem wunderbaren Kollegen, den wir sehr vermissen", so Jörg Bochow, Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am Staatsschauspiel.
Die Beisetzung findet am 20. Juni (13 Uhr) im Ruheforst Schlaubetal (Brandenburg) statt.
Titelfoto: HL Böhme