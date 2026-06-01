Schauspieler Sebastian Nakajew gestorben

Dresden - Das Staatsschauspiel trauert um den Schauspieler Sebastian Nakajew, der am 21. Mai 2026 plötzlich verstorben sei, wie es heißt. Nakajew war von 2001 bis 2005 als Ensemblemitglied und Gast eng mit dem Haus verbunden.

Sebastian Nakajew 2001 in der Inszenierung "Port Authority" am Staatsschauspiel Dresden. (Archivfoto) © HL Böhme

Der 1976 in Eisenhüttenstadt geborene Nakajew studierte an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin.

Seine Theaterlaufbahn führte ihn über Engagements in Dresden und Oberhausen nach Stuttgart, an die Schaubühne Berlin, das Deutsche Nationaltheater Weimar und zuletzt ans Schauspiel Hannover.

Am Dresdner Staatsschauspiel war er in zahlreichen Produktionen zu sehen. Auch in Film und Fernsehen war Nakajew regelmäßig präsent.