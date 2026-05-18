Chilli Gonzales bei den Musikfestspielen: F*ck Richard Wagner

Dresden - Morgenmantel und Pantoffeln sind die angestammte Garderobe des kanadischen Pianisten Chilli Gonzales (54), seit 2011 wohnhaft in Köln ("Die schönste Stadt Deutschlands!").

Proppenvoll war es im Kulturpalast am Sonntag, wo er im Rahmen der Musikfestspiele auftrat. Mit dreiköpfiger Band ist er diesmal unterwegs.

Auf einen Stil lässt er sich nicht festlegen, die Palette reicht von sanfter Neoklassik über Jazz bis zu Rap und Rock und selbst musikkabarettistischen Einlagen wie einem getrommelten Temperamentsausbruch gegen Richard Wagner "(F*ck Richard Wagner!").

Ovationen im Stehen für den kultigen Star.