Semperoper geschockt: Star-Tenor stirbt nur Stunden nach Opernball-Auftritt

Dresden - Die Dresdner Semperoper trauert um Tenor Aaron Pegram. Plötzlich und überraschend verstarb der gefeierte Sänger am Sonntag im Alter von nur 52 Jahren.

Tenor Aaron Pegram gehörte seit 17 Spielzeiten zum Ensemble der Semperoper, starb jetzt plötzlich mit nur 52 Jahren. © PR

Noch am Freitag hatte er die über 2000 Gäste des Semperopernballs in der Rolle des Komikers Charlie Chaplin im Programm begeistert. Eine Million Fernsehzuschauer erlebten den US-Amerikaner bei der Live-Übertragung im MDR.

Nun ist seine Stimme erloschen, in der Oper herrscht bedrückende Stille, das Ensemble ist fassungslos. "Wir verlieren einen herausragenden Darsteller und Sänger sowie feinfühligen Kollegen, der uns allen sehr fehlen wird. Unser Mitgefühl ist bei Aarons Familie", so die Intendantin der Sächsischen Staatsoper, Nora Schmid. Aaron Pegram hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Seine Opernlaufbahn begann Aaron 2003 an der Orlando Opera. Später folgten Engagements unter anderem an der Houston Grand Opera, der Santa Fe Opera und der New York City Opera, bevor der US-amerikanische Tenor in der Spielzeit 2009/10 seine neue künstlerische Heimat als Ensemblemitglied an der Semperoper Dresden fand.