Hohe Spendensumme für Familie von Dresdner Sänger (†52): "Zeugt für große Wertschätzung"

Dresden - Innerhalb von nur zwei Tagen sind bereits über 50.000 Euro für die Familie des verstorbenen Tenors Aaron Pegram (†52) zusammengekommen. Der Solovorstand der Dresdner Semperoper hatte zur Unterstützung der Angehörigen einen Spendenaufruf gestartet.

Simeon Esper, Mitglied des Solovorstands der Semperoper, ist Mit-Initiator des Spendenaufrufs. © Timm Ziegenthaler

"Der Gedanke entstand spontan in der Kollegenschaft, welche der unerwartete Tod des geschätzten Künstlers tief erschüttert hat", erklärte Mit-Initiator und Ensemble-Mitglied Simeon Esper gegenüber TAG24.

Man wolle in dieser schweren Zeit eine finanzielle Unterstützung für Aarons Witwe und die gemeinsamen Kinder ermöglichen. Die Semperoper unterstütze dieses Anliegen.

Bereits am Mittwoch war auf der Plattform "GoFundMe" das angezeigte Spendenziel von 45.000 Euro übertroffen worden. Dieser festgelegte Wert basiere jedoch auf einem Algorithmus und stamme von dem Portal selbst, sagte Esper.

Er sieht in der Resonanz ein starkes Zeichen: "Der Eingang der Spenden für die Familie des Hinterbliebenen zeugt für die große Wertschätzung, die Aaron Pegram als Künstler, Kollege und Freund nicht nur in Dresden, sondern auch in der internationalen Opernwelt genossen hat."