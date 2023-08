Heute starten drei Tage Riesenprogramm für 1,2 Millionen Euro in der City!

Dresden - Mehr als 1000 Künstler, 16 Locations, neun Bühnen - das Dresdner Stadtfest "Canaletto" verwandelt bis zum Sonntag die Innenstadt in ein großes Super-Event mit Konzerten, Theater, Gastronomie, Blaulichtmeile, Drohnenshow und Laserspektakel. Bis zu 500.000 Besucher werden zum dreitägigen, rund 1,2 Millionen Euro teuren Stadtfest erwartet.

August der Starke (v.l.) besiegelt die Vertragsverlängerung mit Freiberger-Boss Holger Scheich (51), Radeberger-Chef Olaf Plaumann (55) und Stadtfest-Chef Frank Schröder (54). © Ove Landgraf

Eröffnet wird das "Canaletto"-Stadtfest am heutigen Freitagabend von den Blechbläsern auf dem Hausmannsturm und einem klassischen Konzert mit der Philharmonie auf dem Theaterplatz.

Die Musiker spielen als Glückwunsch zum 70. Geburtstag von Dynamo gegen 20.20 Uhr die Hymne "Der zwölfte Mann" - "komponiert von Bernd Aust, mit Klassik-Orchester eine Weltpremiere", verrät Stadtfest-Chef Frank Schröder (54).

Am Samstag wechselt mit der Band Juli ("Perfekte Welle") und den DJs "Gestört aber GeiL" das Genre. Als Top Act singt am Sonntagabend Alvaro Soler (32, "Sofia") auf der Theaterplatz-Bühne.

Das Fest endet am Sonntag mit einer Drohnen-Show. IT-Riese Infineon lässt hundert mit LEDs bestückte Drohnen in einer zehnminütigen Choreografie in bis zu 100 Metern Höhe fliegen.

Infos zum Programm unter www.canaletto-fest.de.