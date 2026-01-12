Ab in den Großen Garten: Neues Zuhause für lädierte Skulpturen

Dresden - Versteckt hinter einer Hecke steht im Großen Garten eine neu errichtete Halle. Hinter der Fensterfront lagern bis zu 130 Skulpturen und weitere Objekte, die wegen ihres Zustands nicht in der barocken Parkanlage aufgestellt werden können.

Die fragile Skulptur "Die Zeit raubt die Schönheit" musste bei einem Gewicht von zwei Tonnen per Kran ins Depot gebracht werden. © Thomas Türpe

Fast 300 Jahre trotzte "Die Zeit raubt die Schönheit" (1722) im Dresdner Stadtpark Wind, Wetter und Kriegen. Nun aber hängt die vom italienischen Bildhauer Pietro Balestra (1672-1729) geschaffene Marmorskulptur wortwörtlich in den Seilen.

Ihre Sicherung ist notwendig, weil die Plastik durch Witterungseinflüsse so fragil geworden ist, dass sie den Park nicht mehr ohne weitere Schäden verlassen kann.

"Das Depot dient ihr nun als letzte Ruhestätte", sagt Kai-Uwe Beger (53), Sachgebietsleiter für Kulturbau beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagment (SIB).

Für 2,2 Millionen Euro ließ der Freistaat die Betonhalle mit Faltdach auf dem Gelände der Gartenmeisterei errichten.

Moderne Haustechnik sorgt für eine schonende Umgebung: Temperaturen zwischen 5 und 35 Grad Celsius sowie eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 65 Prozent.