Dresdnerin in Musik-Show: "Dein Song"-Neyla tüftelt an ihrem Lied

Dresden - Mit dem Gong von Madeline Juno (30) in der ersten Folge hatte Neyla (14) das Direkt-Ticket für die nächste Runde von "Dein Song" bekommen.

Zusammen mit den anderen neun Songwriting-Talenten geht es für die Achtklässlerin an den Zukunftsort "Wir bauen Zukunft" in Gallin (Mecklenburg-Vorpommern).

Nun wartet das Songwriting-Camp auf die junge Dresdnerin.

Dort arbeitet die junge Musikerin mit der "Dein Song"-Band an ihrer Eigenkomposition "Unconditional". Heute Abend um 19.25 Uhr können die Zuschauer im KiKa sehen, was aus ihrem Lied wird.

Ob es Neyla unter die Top 7 schafft und damit ins Finale einzieht, wird sich nächste Woche zeigen.