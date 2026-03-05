Dresdnerin in Musik-Show: "Dein Song"-Neyla tüftelt an ihrem Lied

Neyla aus Dresden ist im Musik-Format "Dein Song" eine Runde weiter und bastelt jetzt an ihrem nächsten Auftritt.

Von Saskia Hotek

Dresden - Mit dem Gong von Madeline Juno (30) in der ersten Folge hatte Neyla (14) das Direkt-Ticket für die nächste Runde von "Dein Song" bekommen.

Neyla (14, r.) arbeitet zusammen mit Vocalcoach Sherita Owusu an ihrem Song.  © ZDF/Julia Maria Max

Nun wartet das Songwriting-Camp auf die junge Dresdnerin.

Zusammen mit den anderen neun Songwriting-Talenten geht es für die Achtklässlerin an den Zukunftsort "Wir bauen Zukunft" in Gallin (Mecklenburg-Vorpommern).

Dort arbeitet die junge Musikerin mit der "Dein Song"-Band an ihrer Eigenkomposition "Unconditional". Heute Abend um 19.25 Uhr können die Zuschauer im KiKa sehen, was aus ihrem Lied wird.

Ob es Neyla unter die Top 7 schafft und damit ins Finale einzieht, wird sich nächste Woche zeigen.

