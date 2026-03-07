"Aber bitte mit Sahne - Teil 2": Im Biertheater wird's italienisch
Radeberg - Wenn gleich drei Männer in Frauenkleidern auftreten, dann kann es sich eigentlich nur um die Komödie "Aber bitte mit Sahne" handeln. Zehn Jahre lang sorgte das Damentrio Hans-Jörg Hombsch (64), Peter Splitt (63) und Jens Albrecht (57) beim Publikum im Radeberger Biertheater für Lacher. Nun feierte eines der erfolgreichsten Stücke des Theaters mit "Aber bitte mit Sahne - Teil 2" - seine Fortsetzung und Premiere.
Ans Buch haben sich diesmal die Biertheater-Ensemblemitglieder Kati Grasse (57) und Thomas Rauch (53) gewagt. Kati Grasse führte Regie, Thomas Rauch schlüpfte zudem in drei Männerrollen.
Obwohl am Stück und der wenig überraschenden Story gefeilt werden muss: Es ist unterhaltsam, und das Publikum kann und darf viele Lieder der musikalisch aufgepeppten Fortsetzung mitsingen.
Was wirklich fehlt, ist Bewegung auf der Bühne, die Seitenbühne wird nur einmal kurz bespielt.
Dem italienischen Lieblingslokal der Damen droht der Abriss - kommt es so weit?
Das Sahnestück (tatsächlich ohne namensgebende Sahne) setzt auf drei Stühle und einen Tisch, die im italienischen Lokal von Alfredo stehen, dem Lieblingsitaliener der Damen.
Und der soll mangels Brandschutz, Fluchtwegen und Hygiene abgerissen werden. Dazu kommt es natürlich nicht - wie immer ist im Biertheater am Ende alles gut.
Ein echtes Sahnehäubchen: der Service im witzigen Italo-Look.
Titelfoto: Tobias Koch