"Aber bitte mit Sahne - Teil 2": Im Biertheater wird's italienisch

Radeberg - Wenn gleich drei Männer in Frauenkleidern auftreten, dann kann es sich eigentlich nur um die Komödie "Aber bitte mit Sahne" handeln. Zehn Jahre lang sorgte das Damentrio Hans-Jörg Hombsch (64), Peter Splitt (63) und Jens Albrecht (57) beim Publikum im Radeberger Biertheater für Lacher. Nun feierte eines der erfolgreichsten Stücke des Theaters mit "Aber bitte mit Sahne - Teil 2" - seine Fortsetzung und Premiere.

Allererste Sahne - bedient wird in italienischen Farben. © Tobias Koch

Ans Buch haben sich diesmal die Biertheater-Ensemblemitglieder Kati Grasse (57) und Thomas Rauch (53) gewagt. Kati Grasse führte Regie, Thomas Rauch schlüpfte zudem in drei Männerrollen.

Obwohl am Stück und der wenig überraschenden Story gefeilt werden muss: Es ist unterhaltsam, und das Publikum kann und darf viele Lieder der musikalisch aufgepeppten Fortsetzung mitsingen.

Was wirklich fehlt, ist Bewegung auf der Bühne, die Seitenbühne wird nur einmal kurz bespielt.