Alte Holzklasse verdreht Linda Feller den Kopf

Für das Video zur neuen Single "1000 Smileys" wählte Country-Lady Linda Feller (59) einen ganz besonderen Ort aus.

Von Katrin Koch

Radebeul - Für das Video zur neuen Single "1000 Smileys" wählte Country-Lady Linda Feller (59) einen ganz besonderen Ort aus. Die Sängerin drehte am Mittwoch in einem historischen Sonderwaggon der Lößnitzgrundbahn.

Linda Feller lässt sich vom Lokführer in die Dampflok des Lößnitzdackels helfen.
Linda Feller lässt sich vom Lokführer in die Dampflok des Lößnitzdackels helfen.  © privat

"Eine schönere Holzklasse habe ich noch nie gesehen", schwärmte Linda Feller. Von Radebeul bis Moritzburg fuhren Sängerin samt Drehteam im Lößnitzdackel mit, der von der fast 100-jährigen Lok 991747-7 gezogen wird.

Linda plauderte mit Lokführer und Bahnhofspersonal, ließ sich fotografieren.

Gedreht wurde im sogenannten "Großfenstrigen" - einem Altbauwaggon aus dem Jahr 1922.
Gedreht wurde im sogenannten "Großfenstrigen" - einem Altbauwaggon aus dem Jahr 1922.  © privat
"Und dabei habe ich festgestellt, dass ich einen Herren von meiner Hunderunde kenne, den Eisenbahnbetriebsleiter Mirko Froß", lachte Linda.

"So klein ist die Welt." Ihr neuer Song, der in einem Zugabteil spielt, erscheint am 20. März.

Titelfoto: privat

