Alte Holzklasse verdreht Linda Feller den Kopf
Radebeul - Für das Video zur neuen Single "1000 Smileys" wählte Country-Lady Linda Feller (59) einen ganz besonderen Ort aus. Die Sängerin drehte am Mittwoch in einem historischen Sonderwaggon der Lößnitzgrundbahn.
"Eine schönere Holzklasse habe ich noch nie gesehen", schwärmte Linda Feller. Von Radebeul bis Moritzburg fuhren Sängerin samt Drehteam im Lößnitzdackel mit, der von der fast 100-jährigen Lok 991747-7 gezogen wird.
Linda plauderte mit Lokführer und Bahnhofspersonal, ließ sich fotografieren.
"Und dabei habe ich festgestellt, dass ich einen Herren von meiner Hunderunde kenne, den Eisenbahnbetriebsleiter Mirko Froß", lachte Linda.
"So klein ist die Welt." Ihr neuer Song, der in einem Zugabteil spielt, erscheint am 20. März.
Titelfoto: privat