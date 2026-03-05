Alte Holzklasse verdreht Linda Feller den Kopf

Radebeul - Für das Video zur neuen Single "1000 Smileys" wählte Country-Lady Linda Feller (59) einen ganz besonderen Ort aus. Die Sängerin drehte am Mittwoch in einem historischen Sonderwaggon der Lößnitzgrundbahn .

Linda Feller lässt sich vom Lokführer in die Dampflok des Lößnitzdackels helfen. © privat

"Eine schönere Holzklasse habe ich noch nie gesehen", schwärmte Linda Feller. Von Radebeul bis Moritzburg fuhren Sängerin samt Drehteam im Lößnitzdackel mit, der von der fast 100-jährigen Lok 991747-7 gezogen wird.

Linda plauderte mit Lokführer und Bahnhofspersonal, ließ sich fotografieren.