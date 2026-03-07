Gute Laune und Sonnenschein: Zehn Tipps für Euren Samstag in und um Dresden

Das Wetter bleibt frühlingshaft und trocken bei Temperaturen um die 15 Grad. Ideal für einen Ausflug! Wo am Samstag was los ist, erfahrt Ihr hier!

Von Dana Peter, Janina Rößler

Dresden - Das Wetter bleibt frühlingshaft und trocken bei Temperaturen um die 15 Grad. Ideal für einen Ausflug! Wo am Samstag was los ist, erfahrt Ihr hier.

Sektfrühling

Radebeul - Frühlingshaftes Erwachen der Natur auf Schloss Wackerbarth: Flaniert bei Sonnenschein über das historische Areal (Wackerbarthstr. 1) und lasst Euch in der barocken Anlage von leuchtenden Farben und in den Weinbergen vom ersten zarten Grün des neuen Jahrgangs verzaubern. Die Außengastronomie hat am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, geöffnet. Live-Musik jeweils von 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei. Infos unter: schloss-wackerbarth.de

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Schloss Wackerbarth ist das perfekte Ziel für einen Frühlingsausflug. © Norbert Neumann

Oskarshausen

Freital - Es ist nicht mehr lange hin, dann hoppelt der Osterhase wieder durch die Gärten und versteckt kleine Überraschungen für Groß und Klein! Wer sich schon einmal darauf einstimmen möchte, kann das in Oskarshausen tun. Ab Samstag bis in den April hinein verwandelt sich der Park wieder in "Osterhausen". Euch erwarten tolle Fotomotive, verschiedene Kreativangebote und viel Bastelspaß - außerdem könnt Ihr das größte Osterei Sachsens bestaunen. Der Park ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenfrei. Infos gibt's unter: oskarshausen.de/ostern

Sachsens größtes Osterei kann in Oskarshausen bestaunt werden. © Norbert Neumann

Escape-Room "Katze Q"

Dresden - Ihr liebt Rätseln? Dann solltet Ihr einmal einen Escape Room ausprobieren! Dann könnte der Raum "Katze Q" in den Technischen Sammlungen Dresden genau das Richtige sein. Die geheimnisvolle Box mit vier Räumen macht ein berühmtes Gedankenexperiment der Quantenphysik zu einem echten Erlebnis. In Gruppen von acht bis 30 Personen wird gemeinsam geknobelt - dabei gilt es, 17 spannende Rätsel zu lösen. Egal, ob Kind oder Erwachsener - alle sind dazu eingeladen, herauszufinden, ob Katze Q tot oder lebendig ist. Der Eintritt ist samstags von 10.30 bis 16.30 Uhr möglich. Der Preis beträgt 60 Euro pro Gruppe. Weitere Informationen: tsd.de

Für alle Rätsel-Freunde ist der Escape Room "Katze Q'"ein Muss. © Dresden

Himmelsburg & Fürstenpracht

Meißen - Wer mehr über die Geschichte Meißens erfahren möchte, ist bei der Führung "Himmelsburg & Fürstenpracht" genau richtig. Zunächst kann der Dom bestaunt werden, während man spannende Einblicke in seine Geschichte und Architektur erhält. Anschließend geht es weiter zur Albrechtsburg - dort wurde 1710 die legendäre Meissener Porzellanmanufaktur gegründet. Vor Ort können die prächtigen Festsäle besichtigt werden, während man einen Überblick über die Geschichte des Bauwerks bekommt. Los geht es entweder um 11 Uhr oder um 14 Uhr. Tickets gibt es für 16,50 Euro, ermäßigt für 14 Euro. Alle wichtigen Infos: dom-zu-meissen.de

Über die Geschichte Meißens kann man bei der "Himmelsburg & Fürstenpracht'"-Führung erfahren. © Robert Michael/dpa

Blütenschau

Dresden - Letzte Chance für die Frühlingsblumenschau im Großen Garten: Das Palais (Hauptallee 5) beherbergt noch bis Sonntag Zehntausende duftende Frühblüher, die kunstvoll in Szene gesetzt wurden. Der "Dresdner Frühling im Palais" hat am Wochenende jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt: 20/12 Euro. Infos unter: dresdner-fruehling-im-palais.de

Der Frühling im Palais kann noch an diesem Wochenende bestaunt werden. © Norbert Neumann

90s Party in der GrooveStation

Dresden - Wer abends noch Lust auf Tanzen und Hits aus den 90er-Jahren hat, sollte in der GrooveStation in Dresden vorbeischauen! Ab 22 Uhr holt der Club das ikonische Jahrzehnt zurück auf die Tanzfläche. Backstreet Boys, Spice Girls, Dr. Alban oder Michael Jackson sind nur einige der Stars, deren Hits den ganzen Abend durch die Boxen schallen werden. Zudem wird dazu aufgerufen, sich passend im Stil der 90er-Jahre zu kleiden - egal ob Fishbone-Pullover, Buffalos oder Netzhemden. Tickets gibt es an der Abendkasse für 7 Euro. Weitere Infos hier: groovestation.de

Wer Lust auf Hits aus den 90s hat, sollte bei der GrooveStation vorbeischauen. © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

PROJEKTIL präsentiert: GENESIS Dresden

Dresden - Das Künstlerkollektiv PROJEKTIL verwandelt die Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt in einen magischen Raum aus Licht, Klang und Emotion. In der "Genesis"-Show werden die Wände der historischen Kirche mit beeindruckenden Projektionen zum Leben erweckt - so wird die an die Schöpfungsgeschichte angelehnte Inszenierung hautnah erlebbar. Tickets gibt es für 13,90 Euro, Kinder bis 4 Jahre kommen kostenlos hinein. Alle Infos: projektilexperiences.com

Beeindruckende Projektionen zeichnen sich an den Kirchenwänden ab. © Petra Hornig

Flohmärkte

Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt in der Neustädter Markthalle (9 bis 16 Uhr, Metzer Str. 1) öffnen am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke - hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Wer Lust aufs Bummeln hat, ist bei den Flohmärkten genau richtig. © 123RF

Hoftheater

Dresden - 2009 erschien "Alte Liebe" als Buch von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder. Seither ist der Bestseller auch auf Bühnen zu sehen. Nun hat Elke Heidenreich eine eigene Bühnenfassung vorgelegt: 20 umwerfend komische "Szenen einer Ehe" mit Lore und Harry. Das sind zwei Alt-Achtundsechziger, in denen sich eine ganze Generation wiedererkennen kann. Auf der Bühne im Hoftheater (Hauptstr. 35 in Weißig) stehen am Sonnabend ab 20 Uhr Carsten Linke und Josephine Hoppe. Tickets (22/11 Euro) und Infos unter: hoftheater-dresden.de

Auf der Bühne im Hoftheater stehen am Sonnabend ab 20 Uhr Carsten Linke und Josephine Hoppe. © Thomas Türpe

Plattenbau-Plausch

Dresden - Eine Führung durch die Sonderausstellung "Platte Ost/West" im Stadtmuseum (Wilsdruffer Str. 2) findet am Sonnabend ab 11 Uhr statt. Das Bauen mit vorgefertigten Tafeln hat nicht nur die DDR stark geprägt. Auch in Westdeutschland gab und gibt es zahlreiche Plattenbauten. Heute brauchen wir wieder dringend viele neue Wohnungen. Hat die Platte eine Zukunft? Eintritt: 8/6 Euro. Infos unter: stadtmuseum-dresden.de

Das Bauen mit vorgefertigten Tafeln hat nicht nur die DDR stark geprägt. © Holm Helis