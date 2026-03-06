Wer ist gut bei Stimme? Dresdner Chöre suchen Verstärkung

Dresden - Gleich zwei Dresdner Chöre suchen Verstärkung: der Kinderchor der Staatsoperette und die Bühne der TheaterRuine St. Pauli.

Die Operette sucht junge Talente für den Kinderchor. © Thomas Türpe

Letztere möchte die zwei Repertoire-Stücke "Geld oder Leben" und "Nicht der Messias", die im April wieder anlaufen, stimmlich "aufforsten".

Gesucht werden vor allem Männerstimmen, aber das Theater freut sich auch über andere Interessenten. Infos unter: www.pauliruine.de

Die Operette lädt Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren zum Vorsingen am 9. März (ab 15 Uhr) ein. Anmeldungen werden per E-Mail an [email protected] erbeten.

Die Ausbildung im Kinderchor umfasst eine regelmäßige Stimmbildung, schauspielerische Grundlagen sowie Tanzunterricht.

Der Kinderchor ist Bestandteil zahlreicher Produktionen, unter anderem wirken die jungen Sänger in den Musicals "Show Boat", "Pippin" und "Evita" mit.