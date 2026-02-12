Mit Pauken und Protest: Hunderte neue Offiziere verabschiedet

Dresden - Mit Pauken und Trompeten wurden am Mittwoch knapp 700 Soldaten der Offizierschule des Heeres (OSH) feierlich auf dem Theaterplatz verabschiedet. Etwa fünf Monate intensiver Offiziers-Lehrgang liegen hinter den insgesamt 570 Männern und 116 Frauen.

Während der Offiziers-Feier auf dem Theaterplatz skandierte die Initiative Antimilitarismus "Kein Werben fürs Sterben!" © Thomas Türpe

Hier auf dem Stundenplan: Führung in der Verteidigung, Sportlichkeit, Politik und Wehrrecht. Jetzt folgt der Einzelkämpfer-Lehrgang.

Brigadegeneral und Kommandeur der OSH Stephan Willer (55) würdigte die Soldaten als "Offiziere der Generation Zeitenwende". Sie würden die Bundeswehr neu prägen.

Auch Landtagsvizepräsidentin Ines Saborowski (58, CDU) gratulierte den jungen Soldaten. Bei Hochwasser oder Waldbränden habe sich gezeigt: "Auf sie ist Verlass."