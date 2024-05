Achtung, zerbrechlich! Neuer Chef der Alten Meister kümmert sich um alte Vasen

Dresden - Vom womöglich profanen Alltagsgegenstand hin zum kostbaren Kunstwerk braucht es mitunter rund 2500 Jahre: In etwa so alt sind die prächtigen antiken Vasen, die in der Sonderausstellung "Das Wunderbare in der Kunst und Art der Alten" im Semperbau zu sehen sind. Mit dieser kleinen, aber erlesenen Schau stellt sich Holger Jacob-Friesen (57) vor, seit dem 1. März neuer Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und Skulpturensammlung bis 1800.