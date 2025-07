Als Wachsfiguren die Dresdner das Fürchten lehrten: Ein Museum zum Gruseln

Heute ist das historische Gewandhaus (1768 bis 1770 erbaut) in der Innenstadt ein Luxushotel. Ende des 19. Jahrhunderts war es auch ein Ort zum Gruseln. © picture alliance/imageBROKER

Rund einen Monat lang gastierte Präuscher bis 1888 regelmäßig in Dresden, wurde schließlich am Wiener Prater sesshaft. Nach seinem Tod führten seine Kinder das Museum fort, bis ein Brand 1944 fast alles zerstörte. In Dresden hatten sich in der Zwischenzeit auch andere Panoptiken etabliert.

"Mit der voranschreitenden Volksaufklärung und dem medizinischen Fortschritt schwand das große Interesse an Wachsfigurenkabinetten im 20. Jahrhundert langsam. Auch die Fotografie wurde zunehmend zur Konkurrenz", stellt Archivarin Drebinger-Pieper fest.

Doch über mehrere Jahrzehnte waren Hermann Präuschers gruselig-kuriosen Präparate und Exponate ein fester Bestandteil der Dresdner Museumslandschaft, mitten im Herzen der Stadt.

