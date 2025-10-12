"Aktfotokunst – heute" in Dresden: Körperbilder wider die Norm

Dresden - Der Körper als Spiegel, Leinwand und Gegenüber erzählt viel über uns. Akte mit Stillleben, Tiermasken, Tattoos, im Studio und in der Natur mit der Kamera aufgenommen, treffen aufeinander in der bereits 6. Jahresausstellung "Aktfotokunst – heute" im Museum "aktfotoARTdresden" im Kunstkeller auf der Radeberger Straße 15.

Zum 6. Mal zeigt "aktfotoARTdresden"-Gründer Volkmar Fritzsche (84) zeitgenössische Aktfotokunst. © Holm Helis

In diesem Jahr zeigen elf Fotokünstlerinnen und -künstler aus Radeberg, Chemnitz, Berlin, Halle, Dresden und Saarbrücken zeitgenössische Aktfotografie in großer stilistischer Bandbreite.

Zu sehen sind schwarz-weiße und farbige Aufnahmen - mal naturalistisch, mal verfremdet. Direkt, sinnlich, verspielt, surreal und leise provokant erkunden die Körperaufnahmen inneres Befinden und äußere Wahrnehmung, arbeiten oft wider gängige Schönheitsnormen und setzen sich mit Rollenbildern in der Gesellschaft auseinander, regen darüber zum Staunen oder Schmunzeln an.

Der Gründer, Betreiber des aktfotoART-Museums Volkmar Fritzsche (84), selbst Fotokünstler, hat die Bilder gehängt, auch wenn seine Kräfte, wie er sagt, allmählich nachlassen. Gleichwohl sind auch von ihm neue Arbeiten zu sehen, Collagen, für die er Aufnahmen aus 25 Jahren in neue Bildwelten verwandelte.

Sehr natürliche, selbstbewusste und feinfühlige Aktbilder von Frauen zeigt der Hallenser Fotokünstler Dirk Rohra. Seine Modelle sind Studentinnen, Auszubildende und Verkäuferinnen. Seine Fotografien wollen nicht verführen, sondern sie spiegeln jenseits klassischer Aktposen eigenen Körperausdruck und Empfinden. Ihn interessieren als Fotograf Fragen wie: "Wem gehört der Blick?"