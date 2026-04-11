Alberthafen-Wirt gibt dem Ostrock eine Bühne - auch für sich selbst

Dresden - Ob "Alt wie ein Baum" oder "Wenn ein Mensch lebt" - wann immer ein Song der DDR-Rockband Puhdys erklingt, hat "Alberthafen"-Wirt Thomas Kian-Zenker (43) Pipi in den Augen.

Wirt Thomas Kian-Zenker (43) mit dem Puhdys-Plakat, das er der Centrum Galerie abgeluchst hat. © Norbert Neumann

Seit 30 Jahren geht ihm die Musik der Kult-Rocker nicht aus dem Kopf, er ist einer ihrer größten Fans. Kein Wunder, dass er dem "Ost Rock"-Open-Air am 15. Mai in seinem Biergarten entgegenfiebert. Dann spielen "Die Ossis" die größten DDR-Hits - auch von den seit 1969 rockenden Puhdys.

"Als ich zehn Jahre alt war - also 1993 -, schleppte mich ein Schulfreund mit zu einem Puhdys-Konzert auf dem Kamenzer Hutberg", erinnert sich Thomas Kian-Zenker.

"Die Musik schlug bei mir ein wie eine Bombe. Danach bin ich jedes Jahr zum Pfingstkonzert zu den Puhdys gefahren. Mitunter habe ich meine Familie ziemlich terrorisiert, damit wir spätestens um 13 Uhr losfuhren. Obwohl wir nur wenige Kilometer entfernt wohnten und das Konzert erst 19 Uhr losging."

Natürlich hat er alle Platten der Band, "zehn davon sogar signiert. Ein Veranstaltungsposter hab’ ich dem Manager der Centrum Galerie abgequatscht. Mir war keine Mühe zu groß."