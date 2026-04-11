11.04.2026 07:10 Edle Modeboutique "hagenMai": Was hier anders als bei der Konkurrenz ist

Nach zehn Jahren im Berliner Luxus-Kaufhaus "Lafayette" betreibt Hagen Mai nun seine edle Modeboutique "hagenMai" in der Landhausstraße in Dresden.

Von Katrin Koch

Dresden - Er liebt Mode, feine Stoffe, Frankreich, Oper und Ballett. Die Stadt seiner Träume ist Paris - das Leben aber genießt Hagen Mai (54) seit einem Jahr in Dresden. Nach zehn Jahren im Berliner Luxus-Kaufhaus "Lafayette" betreibt er nun seine edle Modeboutique "hagenMai" in der Landhausstraße zwischen Stadtmuseum und Neumarkt - und in Nachbarschaft der Premiumhäuser "Silbermann" und "Papenbreer".

Die Boutique "hagenMai" zwischen Stadtmuseum und Neumarkt. © Thomas Türpe "Doch das ist keine Konkurrenz für mich. Ich führe keine Marken mit weltberühmten Namen. Ich habe Mode von 15 Marken aus Italien, Frankreich, Dänemark, Schweden, Österreich und Deutschland, die vorrangig in Europa Naturmaterialien verarbeiten. Cashmere, Leinen, Seide - Stoffe und Garne, die sich wunderbar anfühlen", schwärmt Mai. Er liebt Kleidung, die ein bisschen avantgardistisch und nicht nur eine Saison aktuell ist. Die hat ihren Preis: 200, 300 Euro, der teuerste Cashmere-Pullover von "Henry Christ" kostet 1000 Euro. "Aber es ist ein Pullover fürs Leben", sagt Mai, während seine Augen strahlen. Dabei kam der studierte Hotelier, der 14 Jahre in Paris gelebt hat, nur über einen Zufall zur Mode. "Eine Tante hatte ein Modegeschäft im Untergeschoss des Lafayette. Ich sollte krankheitsbedingt nur mal einen Tag einspringen - daraus wurden zehn Jahre", lacht Mai.

Hagen Mai (54) setzt seit einem Jahr in seiner Boutique auf hochwertige Damen- und Herrenmode. © Thomas Türpe

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