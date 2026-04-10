Eigentlich ist bei Dresdens "Bibos" alles top, bloß eine Sache nervt

Dresden - Die Städtischen Bibliotheken wurden 2025 zum zweiten Mal zur "Bibliothek des Jahres" gewählt. Doch der optimistische Blick in die Zukunft ist getrübt durch drohende Sparmaßnahmen.

Marit Kunis (51, l.), Direktorin der Städtischen Bibliotheken, mit Annekatrin Klepsch (48, Linke), Bürgermeisterin für Kultur, Wissenschaft und Tourismus, vor der Bibliothek in der Fetscherstraße 67. © Thomas Türpe

Erstmals wurde 2025 die Marke von 50.000 Abonnenten geknackt, die ihren Bibliotheksausweis für zwei Jahre abgeschlossen haben.

In den 20 Standorten der städtischen Bibliotheken wurden rund 1,7 Millionen Besucher verzeichnet, somit um 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Über 3,9 Millionen Medien wurden ausgeliehen: "Gerade im digitalen Zeitalter, wo alles online verfügbar scheint, sind Bibliotheken nicht etwa ersetzbar, sondern gehören zur kulturellen und literarischen Grundversorgung der Bürger", unterstreicht Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke).

Denn die Bibliotheken seien längst Orte der Begegnung und des Austauschs für die Bürger in ihren Stadtteilen geworden, betont Marit Kunis (51):

"Alle Nutzer können mit ihrem Bibliotheksausweis und einer App weltweit 7500 Tageszeitungen und Magazine lesen. Gleichzeitig findet der Leser in Cotta ein anderes Sortiment als der Leser in Blasewitz", erklärt die Direktorin der Städtischen Bibliotheken den Erfolg.