Ohne Sorgen leben, geht das? Interview mit Ahmad Mesgarha über sein neues Soloprogramm zu Stefan Zweig

Dresden - "Die Kunst, ohne Sorgen zu leben" ist ein Buch mit letzten Aufzeichnungen von Stefan Zweig (1881–1942), der nach der Flucht aus Nazi-Deutschland freiwillig aus dem Leben schied. Der Buchtitel gibt auch dem neuen Soloprogramm des Dresdner Schauspielers Ahmad Mesgarha (63) seine namentliche Kennung. Premiere ist am Donnerstag (9. April) in Hoppes Hoftheater.

Ahmad Mesgarha (63) in nachdenklicher Pose in einer Aufnahme zum neuen Programm. © Daniel Wickert

TAG24: Herr Mesgarha, gibt es einen Satz Stefan Zweig betreffend, der Ihnen besonders wichtig ist?

Ahmad Mesgarha: Ja, es gibt da einen Satz, der auf den ersten Eindruck gar nicht so besonders scheint, weil er so selbstverständlich klingt, doch ist er für meine Art zu denken sehr wichtig geworden. Der Satz, der von Martin Buber stammt und häufig auch mit Zweig in Verbindung gebracht wird, lautet "Alles im Leben ist Begegnung." Er entfaltet sich in mir immer wieder aufs Neue. Ich habe mit diesem Satz gelernt, auf die Dinge des Lebens zuzugehen, und mich mit dem Moment auseinanderzusetzen, so wie er mir begegnet. Schranken, Vorurteile, auch Ängste lassen sich besser bewältigen, wenn man sich auf Begegnungen einfach einlässt.

TAG24: Ihr neues Soloprogramm (mit der Band Triozean) über Stefan Zweig heißt "Die Kunst, ohne Sorge zu leben". Haben Sie ein Rezept gefunden? Wie lebt man ohne Sorgen?

Mesgarha: Der Titel baut in der schlichten Eindeutigkeit seiner Aussage eine Spannung auf. Dahinter lauern die Fragen. Kann man wirklich ohne Sorgen leben? Wäre es sinnvoll, ohne Sorgen zu leben? Sind nicht die Sorgen ein Teil von uns, und besteht nicht die Kunst des Lebens gerade darin, mit ihnen zu leben?

TAG24: Das Programm hat Zweig und seine letzten Jahre im brasilianischen Exil zum Thema. Zweig war dem Zugriff der Nazis entronnen, dennoch fand er keinen Halt mehr im Leben. Er und seine zweite Ehefrau Lotte wählten den Freitod. Die leitende Frage Ihrer Kunst lautet, wie Sie sagen: "Wie lässt sich der Mensch so zeigen, dass er nicht erklärt, sondern erkannt wird?" Was haben Sie in Zweig erkannt?

Mesgarha: Stefan Zweig hat durch die Flucht seine kulturellen Wurzeln eingebüßt. "Die Welt von Gestern", die er in seinem gleichnamigen Buch so berührend beschreibt, ist ihm verloren gegangen. So wie Lotte, seine Ehefrau, an schwerem Asthma litt, ist er an Heimatlosigkeit erkrankt. Es ist diese Zerrissenheit, der ich auf der Bühne Ausdruck geben möchte. Die Widersprüche, die in ihm gearbeitet haben, will ich durchsichtig machen.