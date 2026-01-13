Alte Weihnachtsbäume zu Geld gemacht

Dresden - Über 400 Weihnachtsbäume holten die Mitglieder des Dresdner Lionsclubs "New Century" am Samstag auf eigene Kosten aus Dresdner Haushalten ab.

Die Lions vom Club "New Century" sammelten Weihnachtsbäume ein. © privat

Gegen eine Mindestspende von 10 Euro brachten sie die Nadelbäume in den Zoo. "Ab 7.30 Uhr waren wir mit elf Transportern in Dresden, bis Freital und Pirna unterwegs", so Lion Matteo Böhme (43).

Unternehmer wie Albrecht Felgner (Felgner Sicherheitstechnik), Martin Sakraschinsgy (Factum Immobilien AG), Andreas Hanitzsch (Spedition Hanitzsch) und sogar Rennfahrer Jonas Greif saßen bis nachmittags hinterm Lenkrad.