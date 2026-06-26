Am Wachwitzer Elbhang: Architektin baut sich ein Haus aus Stroh

Dresden - Ein Haus aus Stroh. Und das mitten auf dem Wachwitzer Elbhang. Was nach dem Märchen "Die drei kleinen Schweinchen" klingt, soll nach der Vorstellung von Architektin Valérie Madoka Naito (56) von "studionaito" die Zukunft des Bauens sein.

2000 hat Architektin Valérie Madoka Naito (56) ihr Diplom in Dresden gemacht. "Danach wollte ich erst mal nichts von der Architektur wissen - bis 2004." © studionaito

"Ich bin aber natürlich keine Pionierin auf dem Gebiet. Strohbauten gibt es schon lang. Das hier ist jetzt sozusagen 'traditionelles Bauen reloaded'", erklärt Architektin Naito bescheiden.

Sie hat das Haus entworfen und begleitet nun den Bau. Die Vorteile eines Strohhauses gehen dabei sogar über Nachhaltigkeit hinaus: "Es ist wie eine natürliche Klimaanlage. Stroh hält nämlich die Wärme, weil es träge arbeitet."

Während in Betonbauten also Temperaturschwankungen von bis zu zehn Grad normal sind, "sind es bei Strohbauten viel weniger. Vielleicht zwei, drei Grad."

Zusammengesetzt wird das Haus aus sogenannten "Strohelement"-Modularen, erfunden und gebaut von Architekt und Zimmermann Werner Ehrich (70) in der Alten Filzfabrik Oschatz.