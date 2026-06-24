Sopranistin Dorothea Wagner: Tochter Elisabeth ist der heimliche Star der Volksoper

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Vor elf Jahren war Dorothea Wagner schwanger mit ihrer Tochter. Mittlerweile springt Elisabeth schon mal bei einer Probe der Volksoper ein.

Von Katrin Koch

Dresden - Die Serkowitzer Volksoper führt in dieser Spielzeit "Es geht um die Wurst - eine turbulente Verführung frei nach Mozart" in der Sommerwirtschaft Saloppe auf.

Unterm quergestreiften Shirt vom Mama Dorothea (42, l.) steht Elisabeth quasi schon vor elf Jahren mit auf der Bühne.
Unterm quergestreiften Shirt vom Mama Dorothea (42, l.) steht Elisabeth quasi schon vor elf Jahren mit auf der Bühne.  © PR/Robert Jentzsch

Es ist eine Neuinszenierung des Stückes "Entführung auf dem Jahrmarkt", das 2015 Premiere feierte. Damals wie heute stand & steht Sopranistin Dorothea Wagner (42) auf der Bühne.

Vor elf Jahren war sie schwanger mit ihrer Tochter. Mittlerweile springt Elisabeth (10) schon mal bei einer Probe der Volksoper ein.

Mama Dorothea hat ihre Tochter mit der Liebe zur Musik angesteckt. "Eli ist mit der Serkowitzer Volksoper aufgewachsen. Sie war jedes Jahr bei den Proben mit dabei. Als Kleinkind habe ich sie einfach mitgeschleppt, später hatte Eli an der unkonventionellen Kinderbetreuung Spaß", erzählt die Sängerin.

Dresden: Zeit verschenken, wenn das Leben viel zu kurz ist: Warum eine Freiwillige todkranke Kinder begleitet
Dresden Kultur & Leute Zeit verschenken, wenn das Leben viel zu kurz ist: Warum eine Freiwillige todkranke Kinder begleitet

"Ich finde Mama auf der Bühne echt gut", lobt die Tochter. In bis dato zwölf Produktionen der Serkowitzer Volksoper brillierte ihre Mama.

Elisabeth steht ihr nicht nach. "In diesem Jahr bin ich sogar für eine Sängerin eingesprungen, die nicht zur Probe kommen konnte." Stolz klingt in der Stimme der aufgeweckten Viertklässlerin mit.

Und Bühnenerfahrung: Eli tanzt im Heinrich-Schütz-Konservatorium, spielt seit zwei Jahren Trompete. "Am Anfang kamen da ziemlich lustige Töne raus. Zum Glück haben wir sehr tolerante Nachbarn", schmunzelt Dorothea.

Elisabeth (10) spendet ihrer Mutter bei den Proben Beifall.
Elisabeth (10) spendet ihrer Mutter bei den Proben Beifall.  © Foto Koch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Inszenierung 2015: Unter dem weiten Rock von Dorothea Wagner (r.) verbirgt sich ein Babybäuchlein.
Inszenierung 2015: Unter dem weiten Rock von Dorothea Wagner (r.) verbirgt sich ein Babybäuchlein.  © PR/Robert Jentzsch

Elisabeth hat große Ziele: "Möchte gern in einem Bläserensemble mitspielen"

Dreamteam Mutter &amp; Tochter: Sopranistin Dorothea Wagner mit Elisabeth.
Dreamteam Mutter & Tochter: Sopranistin Dorothea Wagner mit Elisabeth.  © Foto Koch

Eli hat klare Ziele vor Augen: "Ich möchte gern in einem Bläserensemble und später in einem großen Orchester mitspielen."

Am Cotta-Gymnasium mit musisch-kreativer Ausrichtung wird das ab nächstem Schuljahr für Eli möglich sein. Mit dem Abi in der Tasche will sie danach Theaterschauspielerin oder Jazztrompeterin werden.

Wer nicht so lange auf den Bühnenapplaus für die Tochter warten will: Die nächste Vorstellung findet am 29. Juni in der Dresdner "Saloppe" (Brockhausstraße) statt.

Dresden: Direktorin wechselt nach Leipzig: Edenheiser verlässt Hygiene-Museum
Dresden Kultur & Leute Direktorin wechselt nach Leipzig: Edenheiser verlässt Hygiene-Museum

Tickets/Termine unter: serkowitzer-volksoper.de

Titelfoto: Bildmontage: PR/Robert Jentzsch, Foto Koch

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: