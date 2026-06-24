Sopranistin Dorothea Wagner: Tochter Elisabeth ist der heimliche Star der Volksoper

Dresden - Die Serkowitzer Volksoper führt in dieser Spielzeit "Es geht um die Wurst - eine turbulente Verführung frei nach Mozart" in der Sommerwirtschaft Saloppe auf.

Unterm quergestreiften Shirt vom Mama Dorothea (42, l.) steht Elisabeth quasi schon vor elf Jahren mit auf der Bühne. © PR/Robert Jentzsch

Es ist eine Neuinszenierung des Stückes "Entführung auf dem Jahrmarkt", das 2015 Premiere feierte. Damals wie heute stand & steht Sopranistin Dorothea Wagner (42) auf der Bühne.

Vor elf Jahren war sie schwanger mit ihrer Tochter. Mittlerweile springt Elisabeth (10) schon mal bei einer Probe der Volksoper ein.

Mama Dorothea hat ihre Tochter mit der Liebe zur Musik angesteckt. "Eli ist mit der Serkowitzer Volksoper aufgewachsen. Sie war jedes Jahr bei den Proben mit dabei. Als Kleinkind habe ich sie einfach mitgeschleppt, später hatte Eli an der unkonventionellen Kinderbetreuung Spaß", erzählt die Sängerin.

"Ich finde Mama auf der Bühne echt gut", lobt die Tochter. In bis dato zwölf Produktionen der Serkowitzer Volksoper brillierte ihre Mama.

Elisabeth steht ihr nicht nach. "In diesem Jahr bin ich sogar für eine Sängerin eingesprungen, die nicht zur Probe kommen konnte." Stolz klingt in der Stimme der aufgeweckten Viertklässlerin mit.

Und Bühnenerfahrung: Eli tanzt im Heinrich-Schütz-Konservatorium, spielt seit zwei Jahren Trompete. "Am Anfang kamen da ziemlich lustige Töne raus. Zum Glück haben wir sehr tolerante Nachbarn", schmunzelt Dorothea.