"Schlemmer Atlas": Sommelier Pietzonka darf sich freuen

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Der Dresdner Sommelier Jens Pietonkia wurde vom "Schlemmer Atlas" in der Gastronomie unter die besten 50 deutschen Sommeliers gewählt.

Von Katrin Koch

Dresden - Kaum prämiert, schon wieder bei der Arbeit: Sommelier Jens Pietzonka (53) wurde jetzt in Deidesheim vom "Schlemmer Atlas" in der Kategorie Gastronomie unter die besten 50 Sommeliers von Deutschland gewählt.

Sommelier Jens Pietzonka (53) mit der Auszeichnung des "Schlemmer Atlas".
Sommelier Jens Pietzonka (53) mit der Auszeichnung des "Schlemmer Atlas".  © privat

Wer praktisch ausprobieren will, wie gut Pietzonka ist, kann am 27. Juni (15-19 Uhr) beim Winzerfest auf dem Konzertplatz auf dem Weißen Hirsch vorbeischauen.

Gastronom Stefan Hermann (55) hat fünf Winzer eingeladen - etwa Weingut Schuh oder Weingut Böhme & Töchter (Saale-Unstrut). Pietzonka bietet geführte Verkostungen an.

Mit Blick auf Hitzerekorde: "Wir stellen Wasserbassins auf, in denen die Gäste ihre Füße zur Abkühlung eintauchen können."

Infos: konzertplatz-weisser-hirsch.de

Titelfoto: privat

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