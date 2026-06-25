Streit ums Lingnerschloss: Schriftsteller will mehr bieten

Dresden - Wer kauft das Erbbaurecht und übernimmt das Lingnerschloss für die nächsten 44 Jahre? Der Kampf um Lingners Erbe ist längst noch nicht entschieden. Jetzt meldet sich ein Schriftsteller zu Wort, der sogar mehr bieten möchte als die beiden Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) . Und es gibt noch weitere Interessenten.

Der Kampf ums Lingnerschloss ist noch längst nicht entschieden. © Norbert Neumann

Er besuche Dresden regelmäßig, habe im April am Lingnerschloss von den Befürchtungen erfahren, das Schloss für alle könne privatisiert und künftig vielleicht nicht mehr in gewohnter Form zugänglich sein, berichtet Matthias Liebkopf (56).

Der gebürtige Brandenburger ist Schriftsteller, wohnt seit zwölf Jahren am Müggelsee und lasse sich an den Dresdner Elbschlössern gerne von der Schönheit der Landschaft inspirieren. So lebt etwa auch der Ermittler "Ion Kaiser" aus seiner Krimi-Reihe in einer Villa in Loschwitz.

Er wisse um die Bedeutung des Lingnerschlosses für die Dresdner, es sei auch ihm ans Herz gewachsen. "Ich mache ein Angebot, damit es nicht in die falschen Hände gerät", erklärt er. Kommerzielle Interessen habe er keine. "Ich denke das sozial für die Menschen, würde möglichst viele Leute mit ins Boot holen, will Schloss und günstige Gastro offenhalten", so Liebkopf.

Man könne Schloss und Park für Konzerte nutzen, Hochzeiten, Modeschauen, Kunstausstellungen. "Oder auch mal ein Seniorenheim einladen. Man sollte es sozial denken", betont er.