"As One": Semper Zwei spielt Oper über Geschlechtsangleichung - Dresdner trans*frau Romy hat eine Probe besucht

Dresden - Am 20. Juni hat "As One" Premiere auf Semper Zwei. Die zeitgenössische US-Kammeroper erzählt von Hannah, einer jungen trans*Frau, und ihrem Weg zur Selbstfindung. Die Dresdnerin Romy Jähne (71), ihrerseits trans*Frau, hat all das selbst erlebt. TAG24 hat sie bei einem Probenbesuch der Oper begleitet. Findet sie sich wieder?

Die Dresdnerin Romy Jähne (71) vor Semper Zwei. © Holm Helis

"As One" (Musik und Konzept: Laura Kaminsky, Libretto: Mark Campbell & Kimberly Reed) wurde 2014 uraufgeführt und zählt seitdem zu einer der meistgespielten neuen Opern in Nordamerika.

In Europa ist es jetzt die erst dritte Station; nach einer Inszenierung in Regensburg 2023 zeigt die Semperoper "As One" zum zweiten Mal in Deutschland.

Das Stück transportiert große Gefühle im intimen Rahmen: ein Streichquartett, ein Bariton (Gabriel Rollinson), eine Mezzosopranistin (Dominika Škrabalová).

Beide verkörpern die zweigeteilte Existenz von Hannah von der (männlichen) Kindheit ins Erwachsensein. Eine Passage durch Anforderungen an Geschlechternormen, Sehnsüchte, Selbstzweifel, der Freude, als Frau wahrgenommen zu werden, der Qualen der Hormonbehandlung, Ablehnung und Gewaltandrohung - bis sich Hannah im bewegenden Finale eins mit ihrem Körper fühlt.

Die Dresdnerin Romy hat 2017 und 2018 in München ihre geschlechtsangleichenden Operationen vornehmen lassen. Fühlt sie sich in diesem Stück gespiegelt?

"Ja, ich sehe viele Parallelen." Die meisten Menschen wie sie hätten ähnliche Erfahrungen gemacht. Einziger Unterschied: "Die Figur in der Oper zog es direkt durch, hatte nicht den langen Leidensweg."

Romy wurde 1954 als Bernd geboren und hat die meiste Zeit ihres öffentlichen Lebens als Bernd verbracht. Anders als viele Transpersonen lehnt sie ihren Geburtsnamen nicht als "Deadname" ab: "Manche wollen mit ihrer Vergangenheit brechen, ich nicht. Es ist ein Teil meines Lebens."

Die heute 71-Jährige lernte einst Elektromonteur, arbeitete - vom NVA-Dienst unterbrochen - bis zur Wende in der Wismut unter Tage.

Später Umschulung zum Ver- und Entsorger, danach war sie über verschiedene Stationen seit 1996 in einem großen Halbleiterwerk beschäftigt, bis ihr Altersteilzeit angeboten wurde. Am letzten Arbeitstag sagte sie ihren Kollegen: "So wie jetzt seht ihr mich nicht wieder." Erst dann, sagt Romy, konnte sie ihren Werdegang "relaxt durchziehen".

In der Oper empfindet sich Hannah mit zwölf Jahren erstmals als weiblich. Romy ging das ähnlich: "Ich war acht oder zehn Jahre alt, da habe ich im Kleiderschrank meiner Mutter gewühlt."

Es passte nur nie, High Heels musste sie mit Wollknäueln ausstopfen. Die Mutti fand dann einen stibitzten Rock: "Sie stellte mich zwar zur Rede, aber danach war es nie wieder Thema."