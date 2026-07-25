Bei den "TurnschuhOssis" gibt's alles - außer Schuhe

Dresden - Wie aus einer kindlichen Sneaker-Sammelleidenschaft ein Familienunternehmen wurde: Hendrik Wojtasik (45) und seine Frau Nicole Geißenhöner-Wojtasik (43) haben mit "TurnschuhOssis" eine eigene Modemarke aus dem Boden gestampft.

Nicoles Tochter Leoni Brandt (18) kümmert sich bei den TurnschuhOssis um den Social-Media-Auftritt. © Eric Münch

Alles begann 1994. "Da hat sich Hendriks Leidenschaft für adidas-Turnschuhe entfacht. Anfang der 2000er ging es dann mit eBay und Käufen und Verkäufen von den Sneakern richtig ab. Hier sind enge Freundschaften entstanden", weiß die Dresdnerin Nicole.

Deshalb gründete der 45-Jährige 2019 die WhatsApp-Gruppe "TurnschuhOssis", wo sich Schuh-Fans aus Ostdeutschland austauschen. Regelmäßige Treffen und Stammtische sind seither Programm.

Nicole arbeitet dabei eigentlich seit 17 Jahren als Nageldesignerin, Hendrik auf dem Bau. Mit Hendriks Passion und Nicoles Geschäftsidee ist dann aus ein paar inoffiziellen "TurnschuhOssis"-Shirts 2022 auch der offizielle Verkauf mit Shirts, Hoodies, Westen, Jacken und Mützen gestartet - Schuhe gibt es hier übrigens nicht.

Denn das Ganze ist lediglich als Hommage an die Sneaker und "zum Kombinieren damit" gedacht.

Zwei Jahre später eröffneten sie einen Laden auf der Leipziger Straße, vereint mit beiden Leidenschaften: "Ein Bereich ist mein Studio 'S-thetic Nails' und der andere die TurnschuhOssis."