Aufatmen in Dresden: 13. Schlössernacht findet statt

Dresden - Für die Schlössernacht ist die "13" keine Unglückszahl. Denn entgegen anderer Absagen: Die 13. Auflage der Dresdner Schlössernacht findet am 15. Juli statt. 6000 Gäste können dann zwischen den drei Elbschlössern Albrechtsberg, Lingnerschloss und Eckberg flanieren, schlemmen und Kultur genießen.

Veranstalter Mirco Meinel (51), Sylvia Grodd (48) und Ulrich Finger (68, v.l.) freuen sich auf Künstlerbewerbungen. © Norbert Neumann

Rund 250 Künstler gestalten an 15 Auftrittsorten das Programm, das von 25 Gastronomen umrahmt wird. Wer durchhält, kann elf Stunden Entertainment erleben. Oder gar mitmachen.

"Wir suchen für unsere Galerie rund um den Parkteich noch 13 Künstler, die hier für eine Nacht ihr Open-Air-Atelier errichten", so die künstlerische Leiterin Sylvia Grodd (48). Bildhauer, Zeichner oder Grafiker können sich bis 26. Mai per E-Mail an first-class-concept@sylviagrodd.de bewerben.

Die Schirmherrschaft über die Freiluftgalerie hat Messechef & (Noch-)Hausherr von Schloss Albrechtsberg, Ulrich Finger (68), übernommen. Da er im Juni in den Ruhestand geht, kann er bei der Schlössernacht seine Leidenschaft für die Malerei ausleben.

"Ich hoffe, dass viele Künstler der Einladung folgen. Ich selbst werde auch einige meiner Bilder mitbringen", freut sich Finger.