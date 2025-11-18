Bald auch Reiten und Bogenschießen? Minister will Sachsens Schulsport stärken

Dresden - Mit dem "Aktionsplan Schulsport" wird die Verzahnung von Sport an den Schulen, dem Breiten- und Profisport im Freistaat noch enger. Für Sachsen könnte dabei eine weitere Olympia-Bewerbung herausspringen.

Handball im Schulsport? Gern! Künftig darf's aber auch Reiten sein. © picture alliance/dpa

Was passiert, wenn sich Vertreter des sächsischen Kultusministeriums, des Landessportbundes, von TeamSportSachsen, dem Zusammenschluss sächsischer Profi-Vereine und des Sportlehrerverbands zu einem Fachforum treffen?

Sachsen bewirbt sich ein weiteres Mal um Olympia! So will der Freistaat die Dominanz von Bayern und Baden-Württemberg, wo das Bundesfinale von "Jugend trainiert für Olympia" im Wintersport bisher abwechselnd stattfindet, aufbrechen und sich um die Ausrichtung nach 2026 bemühen.

Das Gesamtpaket, das sich die Akteure ausgedacht haben, nennt sich "Aktionsplan Schulsport".

Es vereint weitgehend heterogene Maßnahmen, die weit über den bloßen Sport in den Klassen hinausgehen: So soll ein Kontingent von erfahrenen Trainern auch ohne akademische Ausbildung im Sportunterricht zum Einsatz kommen (Projekt "Coach-Lehrkräfte").