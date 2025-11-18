Dresdner Staatsoperette räumt International Opera Award 2025 ab

Die Dresdner Staatsoperette gewinnt den International Opera Award 2025 für das Musical "Sunday in the Park with George".

Von Heiko Nemitz

Dresden - Freude bei der Dresdner Staatsoperette: Die von ihrem Chefdirigenten Michael Ellis Ingram (40) musikalische geleitete Produktion von Stephen Sondheims "Sunday in the Park with George" wurde mit dem International Opera Award 2025 in der neuen Kategorie Musical Theatre ausgezeichnet.

Chefdirigent Michael Ellis Ingram (40) nahm den Preis stellvertretend entgegen. © Norbert Neumann Das Werk feierte beim Glimmerglass Festival am 12. Juli in New York Premiere. Ingram nahm den Preis stellvertretend für das Produktionsteam im Griechischen Nationaltheater Athen entgegen.