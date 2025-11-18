Dresdner Staatsoperette räumt International Opera Award 2025 ab
Dresden - Freude bei der Dresdner Staatsoperette: Die von ihrem Chefdirigenten Michael Ellis Ingram (40) musikalische geleitete Produktion von Stephen Sondheims "Sunday in the Park with George" wurde mit dem International Opera Award 2025 in der neuen Kategorie Musical Theatre ausgezeichnet.
Das Werk feierte beim Glimmerglass Festival am 12. Juli in New York Premiere.
Ingram nahm den Preis stellvertretend für das Produktionsteam im Griechischen Nationaltheater Athen entgegen.
Er sagte: "Diese Auszeichnung ist ein starkes Signal für das Musical als Kunstform und natürlich eine große Ehre für uns alle aus der Musicalbranche."
Titelfoto: Norbert Neumann