Joachim Llambi tanzt zum SemperOpernball an: Diese Frau ist an seiner Seite

Dresden - Jetzt stehen sie fest - die Moderatoren des Dresdner SemperOpernballs 2026.

Joachim Llambi (61) kennt sich auf dem Tanzparkett bestens aus. © imago/eibner

Unter dem Motto "Film ab!" werden RTL-Moderatorin Annika Lau (46) und TV-Tanzjuror Joachim Llambi (61) am 6. Februar durch den Abend führen.

"Der SemperOpernball ist ein Abend, an dem alles zusammenkommt: Eleganz, große Gefühle und unvergessliche Momente. Ich freue mich unglaublich, Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein", so Annika Lau.

Mit Llambi hat sie einen echten Profi auf dem Tanzparkett an ihrer Seite.