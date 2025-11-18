945
Joachim Llambi tanzt zum SemperOpernball an: Diese Frau ist an seiner Seite
Dresden - Jetzt stehen sie fest - die Moderatoren des Dresdner SemperOpernballs 2026.
Unter dem Motto "Film ab!" werden RTL-Moderatorin Annika Lau (46) und TV-Tanzjuror Joachim Llambi (61) am 6. Februar durch den Abend führen.
"Der SemperOpernball ist ein Abend, an dem alles zusammenkommt: Eleganz, große Gefühle und unvergessliche Momente. Ich freue mich unglaublich, Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein", so Annika Lau.
Mit Llambi hat sie einen echten Profi auf dem Tanzparkett an ihrer Seite.
"Für mich ist der SemperOpernball mehr als ein gesellschaftliches Ereignis. Er ist ein kulturelles Highlight, das Menschen verbindet", so Llambi.
