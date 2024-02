Banner-Kunst-Aktion 2024: Künstlerisches Erinnern für die Zukunft

Dresden - Wenn sich am 13. Februar die Zerstörung Dresdens zum 79. Mal jährt, bleiben auch die Kulturinstitutionen der Stadt nicht still.

Vertreter aus Politik und Kultur mit beteiligten Künstlern (jeweils auch -innen) auf der Prager Straße am Werk "Morgen und der Tag danach" von Nazanin Zandi - für sie ein Bild der Hoffnung. © Eric Münch

Bis zum 18. Februar lenkt das 2014 gegründete Bündnis "#WOD - Weltoffenes Dresden" mit in diesem Jahr 18 beteiligten Kulturinstitutionen in einer gemeinsamen Kunst-Banner-Aktion im Stadtraum den Blick aufs Erinnern und regt Fragen an die Zukunft an.

Das diesjährige Motto: "Morgen und der Tag danach".



Wie in den Vorjahren sind Dresdens kulturelle Einrichtungen - von Leuchttürmen wie der Semperoper, über Hellerau, dem Theaterkahn, tjg., den Landesbühnen Sachsen und den Musikfestspielen Dresden, Hygiene-Museum mit SLUB bis zum Kulturforum Riesa efau und dem erstmals beteiligten Kunstverein Dresden dabei.

Sie haben Künstler mit überwiegend regionalem Bezug aufgerufen, mit teils extra entworfenen Beiträgen Impulse zum Erinnern zu geben und Fragen an Gegenwart und Zukunft aufzuwerfen.

Es gelte, Gesicht zu zeigen und wachzurütteln, so Sachsens Kulturstaatsministerin Barbara Klepsch (58, CDU) bei der Präsentation. Sie sagt: "Bei manchen Bildern sind wir oft sprachlos, aber wir müssen doch den Mund aufmachen." Es sei nicht hinzunehmen, dass Geschichte revidiert werde und Jüdinnnen und Juden wieder Angst haben müssen.