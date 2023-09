Bastler zeigt seine Kultfilm-Schätze: Der Mann, der die Olsenbande wieder lebendig werden lässt

Voll in den letzten Vorbereitungen: Burkhard Werner (50) vom Welt-Theater Frankenberg sortiert die Ausstellungsstücke, Ming-Vase, Jütland-Granate, Harrys Stahlhelm, Kjelds Hebammentasche ... © Uwe Meinhold

"Es fing an, als ich Mitglied im Olsenbanden-Fanclub wurde und fragte, was für Dinge aus den Filmen eigentlich vorhanden wären", erinnert sich Remo, der aus dem Osten (Waren/Müritz) stammt, aber im Westen (Hannover) lebt.

"Sicher gibt es noch viele Sachen in den Nordisk-Filmstudios in Kopenhagen. Aber wir wussten uns auch zu helfen."



So begann der gelernte Maurer, sich selbst entsprechende Andenken zu basteln. "Ja, zum Beispiel die Granate aus dem Jütland-Film habe ich aus einem PVC-Rohr zusammengefriemelt", lacht Remo.

"Auch die Zahnräder aus dem Weltbank-Tresor, Ming-Vasen-Halterung oder Garderobenleiste der Eisenbahner habe ich nach der Filmvorlage gestaltet. Für den berühmten roten Koffer, der in mehreren Streifen auftaucht, habe ich lange nach einem ähnlichen Modell gesucht. Leider nur in Schwarz gefunden, habe es umlackiert", so Remo.