Behutsame Pflege gleicht eher einer Streicheleinheit: So zärtlich werden die "Alten Meister" geputzt

Dresden - Staubwedel statt Besuchertrubel. Mit Pinseln, Spezialstaubsaugern und viel Fingerspitzengefühl läuft in der Gemäldegalerie Alte Meister gerade der große Frühjahrsputz. Von Raffaels "Sixtinischer Madonna" bis zur "Schlummernden Venus" von Giorgione bekommen die alten Meisterwerke jetzt eine besonders behutsame Pflege.

Ein paar technische Hilfsmittel gibt es, aber vor allem ist es viel Handarbeit. © Thomas Türpe

Während draußen Touristen am Dresdner Zwinger vorbeispazieren, herrscht in der Gemäldegalerie Alte Meister Hochbetrieb. Zwei Wochen lang bleiben die Türen der berühmten Sammlung geschlossen. So können Restauratoren die Kunstwerke und das Haus reinigen, prüfen und pflegen.

"Wir gehen Saal für Saal vor und müssen auf viele Dinge Rücksicht nehmen", erklärt Gemälderestaurator Christoph Schölzel (63). Insgesamt zwölf Mitarbeiter sind im Einsatz. Mit vier Leuten dauert die Reinigung eines Raumes oft einen halben Tag - je nachdem, wie viele Werke dort hängen.

Besonders vorsichtig müssen die Experten bei den empfindlichen Bildflächen sein. "Da braucht es viel Fingerspitzengefühl", sagt Schölzel. Schließlich sind viele Werke mehrere Jahrhunderte alt.

Die größte Gefahr? Kleine Schäden, die leicht übersehen werden. "Es gibt immer wieder Fassungsverluste oder kleine Hebungen." Deshalb gilt für ihn: "Konservieren vor Restaurieren!" Die historische Substanz soll möglichst erhalten bleiben.