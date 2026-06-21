Bei Rekordhitze im Walzertakt: Schweißtreibendes Casting für den Semperopernball

Dresden - Kribbeln, Aufregung und dazu die große Hitze - beim Debütantencasting am Samstag in der Dresdner Tanzschule Lax kamen die Bewerber gleich doppelt ins Schwitzen. 28 Paare, zehn Damen und zwei Herren traten bei 38 Grad zum Vortanzen an.

Jeweils sechs Paare tanzten zusammen bei der ersten Castingrunde auf dem Parkett. © Ove Landgraf

"Wir werden das schnell durchziehen, damit niemand Kreislaufprobleme bekommt", eröffnete Tanztrainerin Sabine Lax (55) die einminütigen Walzerrunden. Vor allem den Herren - gekleidet in schwarze lange Hosen, weißem Langarmhemd und oft mit Fliege - fiel ein Stein vom Herzen.

16 Paare bestanden auf Anhieb vor den drei Jurorinnen. Neben Sabine Lax hatten auch Schirmherrin und MP-Gattin Annett Hofmann (50) und Debütantenkleid-Designerin Dorothea Michalk (44) ein Auge auf die Tänzer.

"Ein Lächeln hilft immer", ermutigte die Schirmherrin. Das strahlte erst in der zweiten Runde auf den Gesichtern von Alina Junghanns (16) und Frederic Ruhland (16). Beide Teenager wirbeln zwar im Goldstar-Kurs bei Lax einmal wöchentlich übers Parkett. Aber: "Wir waren wirklich schrecklich aufgeregt, kamen aus dem Takt", gesteht Frederic.

Das Paar nutzte die zweite Chance - und gehört jetzt zu den 100 Debütantenpaaren, die am 5. Februar den Semperopernball eröffnen. "Meine Eltern haben auch schon Karten gekauft", verrät Frederic. Die Eltern von Tanzpartnerin Alina wollen sich auf dem Theaterplatz amüsieren.