Bei Rekordhitze im Walzertakt: Schweißtreibendes Casting für den Semperopernball
Dresden - Kribbeln, Aufregung und dazu die große Hitze - beim Debütantencasting am Samstag in der Dresdner Tanzschule Lax kamen die Bewerber gleich doppelt ins Schwitzen. 28 Paare, zehn Damen und zwei Herren traten bei 38 Grad zum Vortanzen an.
"Wir werden das schnell durchziehen, damit niemand Kreislaufprobleme bekommt", eröffnete Tanztrainerin Sabine Lax (55) die einminütigen Walzerrunden. Vor allem den Herren - gekleidet in schwarze lange Hosen, weißem Langarmhemd und oft mit Fliege - fiel ein Stein vom Herzen.
16 Paare bestanden auf Anhieb vor den drei Jurorinnen. Neben Sabine Lax hatten auch Schirmherrin und MP-Gattin Annett Hofmann (50) und Debütantenkleid-Designerin Dorothea Michalk (44) ein Auge auf die Tänzer.
"Ein Lächeln hilft immer", ermutigte die Schirmherrin. Das strahlte erst in der zweiten Runde auf den Gesichtern von Alina Junghanns (16) und Frederic Ruhland (16). Beide Teenager wirbeln zwar im Goldstar-Kurs bei Lax einmal wöchentlich übers Parkett. Aber: "Wir waren wirklich schrecklich aufgeregt, kamen aus dem Takt", gesteht Frederic.
Das Paar nutzte die zweite Chance - und gehört jetzt zu den 100 Debütantenpaaren, die am 5. Februar den Semperopernball eröffnen. "Meine Eltern haben auch schon Karten gekauft", verrät Frederic. Die Eltern von Tanzpartnerin Alina wollen sich auf dem Theaterplatz amüsieren.
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Zufriedenheit bei Jurorin Sabine Lax: "Tänzer waren alle gut vorbereitet"
Als einzelner Herr tanzte Debütant Bobby Richter (28) aus Rostock vor - und fand eine tolle Tanzpartnerin. "Ich habe schon viele Jahre nach einer Tanzpartnerin gesucht, aber niemand wollte mit. Nun habe ich mich endlich getraut, allein zum Casting zu kommen", verrät Bobby.
Franziska Blume (16), eine der zehn "Solistinnen", wird seine Tanzpartnerin in der Ballnacht. "Seit der Jugendweihe-Tanzstunde absolviere ich in der Tanzschule Weise Kurse. Mein Tanzpartner hat nur leider keine Zeit am Balltag." Bobby ist der ideale Ersatz, "verkuppelt" von der aufmerksamen Jury.
Jurorin Sabine Lax zeigt sich zufrieden: "Die Tänzer waren alle gut vorbereitet - 26 Paare stehen fest."
Das nächste Casting findet am 19. September in der Tanzschule Lax statt.
Titelfoto: Ove Landgraf