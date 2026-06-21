Besonderer Blick auf die Geschichte: Buchpremiere mit Bestsellerautor Florian Illies im Schauspielhaus

Dresden - Der Autor Florian Illies (55) hat ein besonderes Talent: Er kann vergangene Zeiten so erzählen, als wären sie gerade erst geschehen. In seinem neuen Buch "Träume aus Feuer" widmet er sich Johannes Kunckel, einem Alchemisten und Glasmacher des 17. Jahrhunderts – und macht aus einer Geschichte über Öfen, Labore und Fürstenhöfe ein Buch über Ehrgeiz, Erfindungen und den Preis des Erfolgs.

Bestsellerautor Florian Illies (55) auf einer Bank auf der Pfaueninsel. © DPA

Kunckel (1635–1703) hatte einen Traum: Er wollte Gold herstellen. Im Auftrag mächtiger Auftraggeber suchte er nach dem Geheimnis der Alchemie – und scheiterte. Doch aus dem Irrweg mit dem Gold entstand Außergewöhnliches: ein rubinrotes Glas, das zu einer technischen Sensation wurde. Illies erzählt diese Wendung als Geschichte über menschlichen Erfindergeist – da entsteht das Entscheidende dort, wo ein Plan nicht aufgeht.

Kunckels Weg führte ihn nicht nur nach Brandenburg, an den Hof des Großen Kurfürsten Friedrich-Wilhelm, und auf die Pfaueninsel, den Landschaftspark an der Havel, bei Wannsee, wo das Buch hauptsächlich spielt, sondern – in knapper Erwähnung – auch nach Sachsen: Für einige Zeit stand Kunckel im Dienst von Kurfürst Johann Georg II. (1613–1680) und arbeitete schon dort an alchemistischen Experimenten.

Die sächsische Episode war ein kurzer Abschnitt seiner Karriere, zeigt aber, wie begehrt sein Wissen an den Höfen Europas war.

Kunckel war ein schillernder Charakter, stark umworben vom Großen Kurfürsten, der ihm die Pfaueninsel sogar zum Geschenk machte. Solche Figuren sind es, die Illies interessieren.