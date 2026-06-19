"Die unendliche Geschichte": Lehrlinge werden zu Schauspielern
Dresden - Altroßthal wird zu Phantásien: Das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung im Dresdner Stadtteil Cotta feierte am Donnerstag die Premiere seines 18. Sommertheaters im Schlosspark Altroßthal.
Rund 35 aktuelle und ehemalige Schüler bringen Michael Endes "Die unendliche Geschichte" auf die Freilichtbühne – als Schauspieler aber auch Techniker, Kostüm- und Bühnenbildteam.
Besonders beeindruckend: Mit viel Liebe zum Detail entstanden über Monate die Fabelwesen der Geschichte. So werden die Uralte Morla oder auch der Glücksdrache Fuchur hollywoodreif zum Leben erweckt.
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Das Publikum dankte mit langem Applaus und stehenden Ovationen. Weitere Vorstellungen: Samstag und Sonntag, jeweils 18.30 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf