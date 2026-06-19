"Die unendliche Geschichte": Lehrlinge werden zu Schauspielern

Dresden - Altroßthal wird zu Phantásien: Das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung im Dresdner Stadtteil Cotta feierte am Donnerstag die Premiere seines 18. Sommertheaters im Schlosspark Altroßthal.

Über Monate wurden die aufwendigen Kostüme entworfen. © Ove Landgraf

Rund 35 aktuelle und ehemalige Schüler bringen Michael Endes "Die unendliche Geschichte" auf die Freilichtbühne – als Schauspieler aber auch Techniker, Kostüm- und Bühnenbildteam.

Besonders beeindruckend: Mit viel Liebe zum Detail entstanden über Monate die Fabelwesen der Geschichte. So werden die Uralte Morla oder auch der Glücksdrache Fuchur hollywoodreif zum Leben erweckt.