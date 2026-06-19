"Die unendliche Geschichte": Lehrlinge werden zu Schauspielern

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Das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung die Premiere seines 18. Sommertheaters im Schlosspark Altroßthal.

Von Erik Töpfer

Dresden - Altroßthal wird zu Phantásien: Das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung im Dresdner Stadtteil Cotta feierte am Donnerstag die Premiere seines 18. Sommertheaters im Schlosspark Altroßthal.

Über Monate wurden die aufwendigen Kostüme entworfen.
Über Monate wurden die aufwendigen Kostüme entworfen.  © Ove Landgraf

Rund 35 aktuelle und ehemalige Schüler bringen Michael Endes "Die unendliche Geschichte" auf die Freilichtbühne – als Schauspieler aber auch Techniker, Kostüm- und Bühnenbildteam.

Besonders beeindruckend: Mit viel Liebe zum Detail entstanden über Monate die Fabelwesen der Geschichte. So werden die Uralte Morla oder auch der Glücksdrache Fuchur hollywoodreif zum Leben erweckt.

Regisseurin Elke Zeh (44) und Fuchur-Darsteller Yann (20).
Regisseurin Elke Zeh (44) und Fuchur-Darsteller Yann (20).  © Ove Landgraf
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Volles Haus bei der Premiere des 18. Sommertheaters im Schloßpark Altroßthal.
Volles Haus bei der Premiere des 18. Sommertheaters im Schloßpark Altroßthal.  © Ove Landgraf

Das Publikum dankte mit langem Applaus und stehenden Ovationen. Weitere Vorstellungen: Samstag und Sonntag, jeweils 18.30 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf

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