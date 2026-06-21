Hautnah in den Händen der Kosmetik-Azubis: Wenn Dresdens Travestie-Stars die Hüllen fallen lassen

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In der Adolph-Kolping-Schule in Dresden werden die Bühnenstars des Travestie-Theaters Carte Blanche zu Übungsmodellen der Azubis.

Von Katrin Koch

Dresden - Auf der Bühne ist die Täuschung perfekt: Die Herren des Travestie-Theaters "Carte Blanche" gehen opulent geschminkt und kostümiert als Damen durch. Ganz ohne Make-up begeben sie sich regelmäßig in die Hände der Azubis der Adolph-Kolping-Schule Dresden. In der Berufsschule am Weberplatz werden aus den Bühnenstars Übungsmodelle.

Ausgestreckt und aufgereiht: Das Carte-Blanche-Ensemble wird von den Azubis der Kosmetikschule aufgehübscht.
Ausgestreckt und aufgereiht: Das Carte-Blanche-Ensemble wird von den Azubis der Kosmetikschule aufgehübscht.  © Eric Münch

Das Klassenzimmer hat etwas von Sanatorium. Aufgereiht auf Liegen, eingehüllt in türkise Kuscheldecken, warten Theaterchefin Zora Schwarz und ihre Ensemblemitglieder auf die Behandlung.

"Einmal im Monat genießen wir hier eine Komplettbehandlung. Meist schlafe ich dabei ein – so entspannend ist das", gesteht Zora.

Theresa Wilhelm (21) ist angehende Kosmetikerin, lernt im zweiten Lehrjahr und ist bestens mit "ihren Stammkunden" vertraut. "Sie bekommen ein Rundumprogramm, mit Hautreinigung, Peeling, Masken und Massagen. Hand- und Fußpflege. Die Brauen werden moderiert, Wimpern gefärbt", fasst Theresa das rund dreistündige Programm zusammen.

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"Wir bilden insgesamt über alle Lehrjahre knapp 70 Azubis aus", sagt Fachbereichsleiterin Cristina Büchse (49), die die praktische Schönheitspflege anleitet.

Auf der Bühne präsentiert sich das Ensemble des "Carte Blanche" strahlend schön – auch dank Behandlung in der Berufsschule.
Auf der Bühne präsentiert sich das Ensemble des "Carte Blanche" strahlend schön – auch dank Behandlung in der Berufsschule.  © Holm Helis
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Männer sind gute Übungsmodelle

Theresa Wilhelm (21) massiert Theater-Chefin Zora Schwarz Nasenflügel und Wangen.
Theresa Wilhelm (21) massiert Theater-Chefin Zora Schwarz Nasenflügel und Wangen.  © Eric Münch

Christian (alias "Dusty Rose") und Sebastian (alias "Josi Diamond") genießen die Behandlung, die mit warmen Umschlägen auf dem Gesicht beginnt.

"Es ist egal, ob an einem Mann oder einer Frau geübt wird. Wichtig ist, dass die Azubis den Hauttyp richtig erkennen." Und mit einem Schmunzeln fügt Cristina hinzu: "Aber Männer sind die besten Übungsmodelle, denn sie vertrauen uns komplett."

Als Gegenleistung für die Schönheitspflege dürfen die Azubis hinter die Kulissen des Travestie-Theaters gucken und sich mit dekorativer "Bühnenmalerei" vertraut machen.

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"Und bei der Präsentation helfen wir gern mit Putz und Kostümen aus", verrät Zora – bevor sie entspannt einschlummert.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Holm Helis

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