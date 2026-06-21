Hautnah in den Händen der Kosmetik-Azubis: Wenn Dresdens Travestie-Stars die Hüllen fallen lassen
Dresden - Auf der Bühne ist die Täuschung perfekt: Die Herren des Travestie-Theaters "Carte Blanche" gehen opulent geschminkt und kostümiert als Damen durch. Ganz ohne Make-up begeben sie sich regelmäßig in die Hände der Azubis der Adolph-Kolping-Schule Dresden. In der Berufsschule am Weberplatz werden aus den Bühnenstars Übungsmodelle.
Das Klassenzimmer hat etwas von Sanatorium. Aufgereiht auf Liegen, eingehüllt in türkise Kuscheldecken, warten Theaterchefin Zora Schwarz und ihre Ensemblemitglieder auf die Behandlung.
"Einmal im Monat genießen wir hier eine Komplettbehandlung. Meist schlafe ich dabei ein – so entspannend ist das", gesteht Zora.
Theresa Wilhelm (21) ist angehende Kosmetikerin, lernt im zweiten Lehrjahr und ist bestens mit "ihren Stammkunden" vertraut. "Sie bekommen ein Rundumprogramm, mit Hautreinigung, Peeling, Masken und Massagen. Hand- und Fußpflege. Die Brauen werden moderiert, Wimpern gefärbt", fasst Theresa das rund dreistündige Programm zusammen.
"Wir bilden insgesamt über alle Lehrjahre knapp 70 Azubis aus", sagt Fachbereichsleiterin Cristina Büchse (49), die die praktische Schönheitspflege anleitet.
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Männer sind gute Übungsmodelle
Christian (alias "Dusty Rose") und Sebastian (alias "Josi Diamond") genießen die Behandlung, die mit warmen Umschlägen auf dem Gesicht beginnt.
"Es ist egal, ob an einem Mann oder einer Frau geübt wird. Wichtig ist, dass die Azubis den Hauttyp richtig erkennen." Und mit einem Schmunzeln fügt Cristina hinzu: "Aber Männer sind die besten Übungsmodelle, denn sie vertrauen uns komplett."
Als Gegenleistung für die Schönheitspflege dürfen die Azubis hinter die Kulissen des Travestie-Theaters gucken und sich mit dekorativer "Bühnenmalerei" vertraut machen.
"Und bei der Präsentation helfen wir gern mit Putz und Kostümen aus", verrät Zora – bevor sie entspannt einschlummert.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Holm Helis