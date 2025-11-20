Beim Las Vegas Variety Circus Festival: "Mafia"-Artisten ausgezeichnet

Dresden - Beim Las Vegas Variety Circus Festival wurden zum ersten Mal Artisten mit den Dresdner "Mafia Mia!" und "Moments"-Awards ausgezeichnet: der Einrad-Künstler und Hundetrainer Emiliano Vazquez aus Mexiko sowie der US-Amerikaner Angel Ramos (Handstandbalancen). Den dritten Award bekamen die Artisten und Organisatoren des Festivals, Julia Makarova und Maxim Popasov.

Juror Mario Danee (v.l.) mit den Preisträgern Julia Makarova und Maxim Popasov. © PR

Das Festival ist eine wichtige Plattform für Artisten aus aller Welt.

Dort schaut sich auch das Produktionsteam der Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" nach Talenten um.

Der Dresdner Ex-Artist Mario Danee sitzt sogar in der Jury des Festivals. "Wir profitieren seit vielen Jahren von seiner Expertise, artistische Acts von hoher Qualität für uns aufzuspüren", so Show-Regisseur Guido Gentzel.