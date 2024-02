20.02.2024 05:44 2.009 Beim SemperOpernball dabei, ohne hinzugehen? Diese Wirte zeigen's den Gästen

Wollt Ihr den SemperOpernball feiern, aber nicht in die Oper gehen? Dann habt Ihr in Restaurants und Bars in der Nähe die Gelegenheit dazu.

Von Katrin Koch

Dresden - Den SemperOpernball feiern, ohne in die Oper zu gehen und dabei noch vorzüglich schlemmen? Kein Problem: Rund um den Theaterplatz laden am 23. Februar drei Restaurants und Bars zu köstlichen Menüs und der Live-Übertragung des Balls im Fernsehen ein. Wirt Arturo Gevorgyan (54) bittet auf dem Neumarkt zum Opernball-Menü. © Eric Münch In der "Champagner Lounge" am Neumarkt serviert Gastronom Arturo Gevorgyan (54) ein leckeres Drei-Gänge-Menü (Jakobsmuschel, Perlhuhn, Mandarinen-Schokoladen-Mousse-Törtchen) mit Champagner zum Ballprogramm, das der MDR ab 20.15 Uhr ausstrahlt. Die Gäste werden um elegante Kleidung gebeten. Preis pro Person: 87 Euro. Wer als Flaniergast noch den Ball besuchen will, kann ab 22 Uhr einen Shuttle-Service zum roten Teppich extra buchen. Reservierung unter Tel. 0172-3 46 11 67. Dresden Kultur & Leute Gallensteine! Entertainer Bellmann verbringt seinen Geburtstag im Krankenhaus Im "Club Kobalt" im Basteischlößchen bieten Clemens Lutz (53) und Küchenchef Tim Ebert (42) ein Viergang-Menü mit Rindertatar, Jakobsmuschel, geschmortem Kalb und Jackfruit-Kokos-Schokodessert inklusive Weinbegleitung (115 Euro) und TV-Übertragung an. Ein Törtchen in Form einer Mandarine wird als Dessert in der Champagner Lounge serviert. © privat Tim Ebert (42, l.) und Clemens Lutz (53) locken zum Schlemmen ins "Kobalt". © Petra Hornig Auf dem Openairball vor der Semperoper tanzen und feiern Tausende Dresdner durch die Nacht. © Imago / dpdd Die erst 2023 eröffnete Dining-Bar "Opera" auf dem Theaterplatz. © Norbert Neumann Sitzplätze mit Verköstigung sind auf dem SemperOpernball noch teurer Benjamin Biedlingmaier (38, l.) und Stephan Herz (50) laden ins "Opera" ein. © Norbert Neumann Allerdings nur für maximal 26 Gäste - mehr passen in das kleine Lokal nicht rein. Reservierung unter kobalt-club.de. Direkt auf dem Theaterplatz mit Blick aufs Ballgeschehen - in der Restaurant-Bar "Opera" laden Gourmet-Koch Benjamin Biedlingmaier (38) und Barprofi Stephan Herz (50) zum 5-Gänge-Menü ein. Sie kredenzen Austern, eine confierte Goldforellentranche (fingerdicke Scheibe), Hummerschaumsüppchen, sächsisches Wagyu (Rind) und eine süße Nachspeise mit weißer Schokolade, Passionsfrucht und Vanille - für 129 Euro. Reservierung unter: opera.dining.bar Dresden Kultur & Leute Filmische Spurensuche in Sachsen: Felix Räuber auf "Heimat"-Trip Zum Vergleich: Auf dem Opernball selbst kosten Sitzplätze mit Verköstigung zwischen 595 und 2495 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Imago / dpdd, Petra Hornig, Norbert Neumann