Dresden feiert: SemperOpernball ist nach vier Jahren Pause zurück!

Dresden - Nächste Woche ist es endlich so weit: Am 23. Februar wird in und vor der Oper Dresdens rauschendste Nacht gefeiert. Nach vierjähriger Pause erlebt der SemperOpernball sein Comeback. Während sich 2500 Gäste in der Oper amüsieren, werden 10.000 Dresdner vor der Oper erwartet. Wer sich ohne Eintritt bis Mitternacht gut vergnügen will, ist beim Openairball genau richtig!