"Benefiz Cup Dresden": Spendenscheck übergeben

Dresden - 24 Hobby-Mannschaften erkickten Ende September beim "Benefiz Cup Dresden " Spenden in Höhe von 20.000 Euro.

Waren happy: Veranstalter Stefan Lasch (40, v.l.), Tierheim-Chefin Regina Barthel-Marr (65), Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU), Johanniter-Chefin Maria Vater (38), Gnadenhof-Betreiberin Heike Flaxa (64) und Veranstalter Martin Selle (35). © Thomas Türpe

Darüber freuen durften sich am Mittwoch das Tierheim Freital, der Gnadenhof Erlicht und das Kindertrauerzentrum "Lacrima" von den Johannitern bei einer Scheck-Übergabe.

Johanniter-Bereichsleiterin Maria Vater (38) gerührt: "Wir bei 'Lacrima' unterstützen Kinder im Falle eines Trauerfalls. Wir brauchen die Spenden für die Fortbildung der Ehrenamtlichen."

Während der erste Benefiz Cup im vergangenen Jahr noch auf einem Bolzplatz in Löbtau stattfand, spielte das Turnier in diesem Jahr auf dem Profirasen des Heinz-Steyer-Stadions in einer ganz anderen Liga.

"Wir hatten zwischen 1000 und 1500 Besucher. Zehnmal mehr als im letzten Jahr", so Gründer Stefan Lasch (40).