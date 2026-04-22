Benefizkonzert des Dresdner Kreuzchors für Krebserkrankte

Dresden - Am Freitag (19 Uhr) lädt der Verein Sonnenstrahl zum 27. Benefizkonzert in die Kreuzkirche.

Der Dresdner Kreuzchor singt beim Sonnenstrahl-Benefizkonzert in der Kreuzkirche. (Archivfoto) © Arno Burgi/dpa

Das Besondere: Hier musizieren Kinder und Jugendliche zugunsten von Gleichaltrigen, die an Krebs erkrankt sind.

Das Konzert wird durch den Dresdner Kreuzchor und die Junge Camerata des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden gestaltet.

Um der verstorbenen Kinder zu gedenken, wird eine weiße Kerze durch das Kirchenschiff getragen.