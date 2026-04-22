Benefizkonzert des Dresdner Kreuzchors für Krebserkrankte
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Dresden - Am Freitag (19 Uhr) lädt der Verein Sonnenstrahl zum 27. Benefizkonzert in die Kreuzkirche.
Das Besondere: Hier musizieren Kinder und Jugendliche zugunsten von Gleichaltrigen, die an Krebs erkrankt sind.
Das Konzert wird durch den Dresdner Kreuzchor und die Junge Camerata des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden gestaltet.
Um der verstorbenen Kinder zu gedenken, wird eine weiße Kerze durch das Kirchenschiff getragen.
Die Einnahmen fließen in das Musikprojekt des Sonnenstrahl-Vereins. Tickets (18-25 Euro) unter sonnenstrahl-ev.org und an der Abendkasse.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa