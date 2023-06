Bereits seit 15 Jahren: Tanzschule Nebl lässt nicht nur Dresden tanzen

Dresden - Sie tanzen nicht auf allen Hochzeiten, aber mit 29 Mitarbeitern in fünf Sälen an vier Orten. Die Dresdner ADTV-Tanzschule Herrmann-Nebl macht in Dresden, Kamenz, Döbeln und seit diesem Jahr auch in Hermsdorf ihren rund 1000 Schülern in wöchentlich 80 Kursen Beine.