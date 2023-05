"Let's Dance": Mit unfassbaren Rekordzahlen! Dieser Promi ist "Dancing-Star"

Am Ende hatte das rothaarige Model mit der Höchstwertung von 30 Punkten die Nase vorn. Die anderen beiden Promis erhielten jeweils 27 Zähler. "Du bist für mich 'One in a Million'", schwärmte Chef-Juror Joachim Llambi (58).

Am Ende setzte sich die Tochter von Boris Becker (55) durch. Die 23-Jährige ertanzte sich in der Finalshow sage und schreibe 90 Punkte und durfte sich über den beliebten Pokal von "Let's Dance" freuen. Zudem stellte das Model einen Rekord auf. "Ich bin total sprachlos, ich verstehe nicht, was passiert ist", erklärte die Becker-Tochter ganz aufgelöst.

Es war ein Finale, wie man es sich nicht besser hätte ausmalen können. In der zwölften Show der RTL -Tanzsendung mussten sich nochmals drei Kandidaten vor der Jury und den Zuschauern beweisen. In der Finalshow am Start: Turnstar Philipp Boy (35), Schauspielerin und Influencerin Julia Beautx (24) und Model Anna Ermakova (23).

Influencerin Julia Beautx (24) und ihr Partner Zsolz Sándor Cseke (35) mussten sich trotz einer sehr guten Vorstellung mit Platz zwei begnügen. © Henning Kaiser/dpa

Anschließend durften sich die drei Kandidaten selbst einen Tanz aussuchen.

Während sich Ermakova für einen langsamen Walzer zu "Consequences" von Camila Cabello entschied, wählte der Turnstar einen Jive und die Influencerin einen Tango. Auch hier sahnte Anna die volle Punktzahl ab. Dieses Mal konnten die beiden Konkurrenten aber mithalten. Auch sie durften sich über die Höchstpunktzahl freuen.

So entschied die letzte Runde das packende Finale. Dort stand Freestyle auf dem Programm. Die Tochter von Becker und ihr Tanzpartner Valentin entschieden sich für das Thema "Alice in Wonderland". Sie tanzten zu einem Medley aus den Songs "Alice in Wonderland Theme", "Boogie Wonderland", "Going To Battle" und "Alice".

Boy und seine Tanzpartnerin performten als Barbie und Ken. Getanzt haben beide zu einem Medley aus den Songs "Barbie Girl", "Jalebi Baby", "Candy Shop", "Not Your Barbie Girl" und "Hafanana".

Als letztes Paar durften dann Influencerin Beautx und Zsolz Sándor Cseke ran. Die beiden zeigten ihre Darbietung zum Disney-Musical "Frozen" mit den Songs "Do You Want To Build A Snowman?", "Into The Unknown" und "Let It Go" aus "Die Eiskönigin" sowie der Fortsetzung "Die Eiskönigin II".