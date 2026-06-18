Riesenandrang im Dresdner Barockviertel
Dresden - Die "Lange Nacht der Galerien und Museen" lockte Tausende Kunstinteressierte am Donnerstagabend ins Kulturareal zwischen Albertplatz und Goldenem Reiter in Dresden.
Zum 19. Mal konnten Gäste bis Mitternacht Fotografie, Installation, Grafik, Malerei und Plastik bestaunen, Live-Musik und Performances genießen.
Knapp 30 Galerien, Museen, Shops und Lokale öffneten ihre Türen - vom Archiv der Avantgarden bis zum Theater-Restaurant.
Galerist Holger John zeigte knallbunte Kunst von Oliver Estavillo aus Mexiko, das glutenfreie Café "House of Orange" präsentierte abstrakte Kunst von Louise Kromat, bei Augenoptiker Kuhn waren Gemälde von Klaus Mand zu sehen, der 25 Jahre lang als Grafiker das Erscheinungsbild des Staatsschauspiels prägte.
Titelfoto: Foto Koch