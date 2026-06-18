Riesenandrang im Dresdner Barockviertel

Dresden - Die "Lange Nacht der Galerien und Museen" lockte Tausende Kunstinteressierte am Donnerstagabend ins Kulturareal zwischen Albertplatz und Goldenem Reiter in Dresden .

Vor der Galerie Holger John, in der aktuell mexikanische Kunst gezeigt wird (v.l.): René Pape, Christine Riegel, Holger John. © Foto Koch

Zum 19. Mal konnten Gäste bis Mitternacht Fotografie, Installation, Grafik, Malerei und Plastik bestaunen, Live-Musik und Performances genießen.

Knapp 30 Galerien, Museen, Shops und Lokale öffneten ihre Türen - vom Archiv der Avantgarden bis zum Theater-Restaurant.