Besser als nix: Dixieland endet mit Demo statt Parade

Dresden - Knapp 2000 Dixie-Fans und die Bands des Internationalen Dixieland Festivals bekundeten am Sonntag bei der Versammlung auf dem Terrassenufer ihre Solidarität mit dem Festival. Das Motto: "Dixie jetzt erst recht".

Auf dem Terrassenufer und auf der Brühlschen Terrasse versammelten sich knapp 2000 Dixie-Fans, um sich mit ihrem Festival zu solidarisieren. © Steffen Füssel

Wegen der hohen und kurzfristig gestellten Sicherheitsanforderungen wurde die traditionelle Parade vom Veranstalter abgesagt und durch eine Demonstration des Fördervereins "Jazztradition Dresden" ersetzt.

Die Versammlung bildete den Abschluss des 54. Festivals, das mit rund 300.000 Besuchern eine positive Bilanz zieht.

Es bleiben die Forderungen nach Planungssicherheit, angepassten Bearbeitungsfristen, einer zentralen Veranstaltungsstelle als alleiniger Koordinierungsschnittstelle zwischen Veranstaltern und zuständigen Fachämtern.