Besser als nix: Dixieland endet mit Demo statt Parade
Dresden - Knapp 2000 Dixie-Fans und die Bands des Internationalen Dixieland Festivals bekundeten am Sonntag bei der Versammlung auf dem Terrassenufer ihre Solidarität mit dem Festival. Das Motto: "Dixie jetzt erst recht".
Wegen der hohen und kurzfristig gestellten Sicherheitsanforderungen wurde die traditionelle Parade vom Veranstalter abgesagt und durch eine Demonstration des Fördervereins "Jazztradition Dresden" ersetzt.
Die Versammlung bildete den Abschluss des 54. Festivals, das mit rund 300.000 Besuchern eine positive Bilanz zieht.
Es bleiben die Forderungen nach Planungssicherheit, angepassten Bearbeitungsfristen, einer zentralen Veranstaltungsstelle als alleiniger Koordinierungsschnittstelle zwischen Veranstaltern und zuständigen Fachämtern.
Und der Wunsch, dass wirtschaftliche und touristische Wirkungen von Großveranstaltungen bei behördlichen Entscheidungen berücksichtigt werden. 2027 soll es wieder eine Parade geben.
Titelfoto: Steffen Füssel